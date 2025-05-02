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Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с дизайнерской отделкой от швейцарского бренда Franck Muller, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$2,16 млн
18.05.2025
$2,16 млн
17.05.2025
$2,15 млн
16.05.2025
$2,15 млн
14.05.2025
$2,17 млн
13.05.2025
$2,15 млн
11.05.2025
$2,14 млн
10.05.2025
$2,15 млн
09.05.2025
$2,13 млн
08.05.2025
$2,12 млн
07.05.2025
$2,13 млн
14.04.2025
$2,12 млн
13.04.2025
$2,12 млн
12.04.2025
$2,13 млн
11.04.2025
$2,18 млн
10.04.2025
$2,19 млн
09.04.2025
$2,20 млн
08.04.2025
$2,20 млн
06.04.2025
$2,20 млн
05.04.2025
$2,18 млн
04.04.2025
$2,21 млн
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6
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 14431
ID новостройки на Realting
In CRM: 2346733
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    DAMAC Properties (~ 1000 м)
  • Метро
    Nakheel (~ 900 м)

О комплексе

В Дубае появится первая жилая башня с часами Aeternitas, которая также станет самой высокой жилой башней с часами в мире. Роскошные апартаменты и дуплексы с 1–4 спальнями. Доступны 649 юнита. Высота 450 метров.

Aeternitas от London Gate была представлена на мероприятии, посвященном сотрудничеству между застройщиком элитной недвижимости London Gate в Объединенных Арабских Эмиратах и швейцарским производителем роскошных часов Franck Muller в Дубае.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Marina — престижный район, крупный центр развлечений и отдыха и самый популярный район для аренды люксовых апартаментов в 2023 году.

Dubai Marina — второй район по объёму сделок с недвижимостью в сегменте новостроек и главное направление для инвестиций в элитную недвижимость в Дубае в 2023 году.

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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$2,16 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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