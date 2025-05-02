Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с дизайнерской отделкой от швейцарского бренда Franck Muller, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

В Дубае появится первая жилая башня с часами Aeternitas, которая также станет самой высокой жилой башней с часами в мире. Роскошные апартаменты и дуплексы с 1–4 спальнями. Доступны 649 юнита. Высота 450 метров.

Aeternitas от London Gate была представлена на мероприятии, посвященном сотрудничеству между застройщиком элитной недвижимости London Gate в Объединенных Арабских Эмиратах и швейцарским производителем роскошных часов Franck Muller в Дубае.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Marina — престижный район, крупный центр развлечений и отдыха и самый популярный район для аренды люксовых апартаментов в 2023 году.

Dubai Marina — второй район по объёму сделок с недвижимостью в сегменте новостроек и главное направление для инвестиций в элитную недвижимость в Дубае в 2023 году.