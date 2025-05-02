Жилой комплекс Пентхаусы в новом жилом комплексе Voxa с бассейнами, садом и мини-гольфом, JVT, Дубай, ОАЭ

В самом сердце одного из самых динамично развивающихся районов Дубая — Jumeirah Village Triangle — расположился уникальный жилой проект, который переворачивает представление о городской жизни. VOXA — это не просто место для жизни, это точка притяжения для тех, кто стремится к гармонии между насыщенной городской энергией и уютной атмосферой сообщества. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2, а также пентхаусы с 4 спальнями и панорамными видами.

Начните утро с пробежки по оборудованной беговой дорожке, затем зарядитесь энергией во время йоги в дзен-саду. Погрузитесь в спокойствие и комфорт в зоне отдыха, окунитесь в кристально чистый бассейн или насладитесь отдыхом на пляже прямо у дома. Детей ждут игровые зоны и отдельный бассейн, а для домашних питомцев оборудован собственный парк. Если вы сторонник активного образа жизни, то комплекс предлагает падел-корт, мини-гольф и полностью оборудованный тренажерный зал. Вечером здесь можно устроить встречу с близкими в зоне барбекю или посмотреть кино под открытым небом. На территории комплекса расположены современные коворкинг-пространства — идеальное решение для фрилансеров и предпринимателей.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Падел-корты

Кинотеатр под открытым небом

Тренажерный зал

Лаунж-зоны

Джакузи и беседки

Парк для выгула собак

Зона барбекю

Детская игровая площадка

Мини-гольф

Дзен-сад

Беговая дорожка

Окончание строительства - 3 квартал 2028 года.

Рассрочка: 65/35 (рассрочка платежей после сдачи проекта)

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Проект выгодно расположен: всего за несколько минут можно добраться до Dubai Marina, Downtown Dubai и основных транспортных артерий города, включая Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. Это делает VOXA не только идеальным местом для проживания, но и чрезвычайно привлекательным объектом для инвестиций: высокий арендный потенциал и постоянный спрос со стороны арендаторов и покупателей обеспечены.