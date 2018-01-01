Новая высотная резиденция Seahaven Tower B с бассейном и оздоровительным клубом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €7,26 млн

397–586 м² 2

Сдача в: 2026

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Уникальный проект Orla Dorchester Collection by Omniyat создан для тех, кто привык наслаждаться роскошью и современным стилем жизни. Этот потрясающий жилой комплекс расположился на окраине искусственного острова Palm Jumeirah, который является самым желаемой и востребованной локацией для жизни. Orla Dorchester Collection by Omniyat по праву считается одним из самых ожидаемых проектов. В первую очередь, это обусловлено роскошным местоположением – именно в этом районе располагаются самые лучшие в мире отели, развлекательные и торговые объекты. Кроме того, резиденты могут ежедневно наслаждаться великолепными видами на лазурное море. Этот проект предлагает покупателям широкий выбор дизайнерских апартаментов с 2, 3 и 4 спальнями. Главная особенность Orla Dorchester Collection by Omniyat – непревзойденно высокий уровень обслуживания. Инфраструктура: - бассейн; - беговые дорожки; - детская игровая площадка; - детский бассейн; - зона барбекю; - игровая комната; - инфинити бассейн; - кинотеатр; - коворкинг; - консьерж-сервис; - парк; - сад; - сауна и парная; - спортивные площадки; - теннисный корт; - фитнес-центр и тренажерный зал; - частный пляж. Расположение: - Близко к пляжу; - Близко к автобусным остановкам; - Близко к природе; - Близко к торговым центрам; - Близко к школе; - Близко от детского сада; - Престижный район; - Отличное расположение дома; - Прямой доступ к пляжу; - У моря; - Вид на море; - Вид на город; - Панорамный вид. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Плюсы инвестирования: - Рентабельность инвестиций от 6%. - Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления. - Беспроцентная рассрочка. - Комиссия 0%. - Высокий спрос арендаторов. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!