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Новая высотная резиденция Seahaven Tower B с бассейном и оздоровительным клубом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€792,068
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8
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город.

Резиденция располагает оздоровительным клубом с сауной и парной, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой и зоной отдыха, инфинити-бассейном с террасой и детским бассейном, зоной для йоги и медитации, зоной барбекю, детской площадкой.

Окончание строительства - август 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая.

  • Международный аэропорт Дубай — 30 минут
  • Бурдж Халифа — 15 минут
  • Даунтаун Дубай — 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая высотная резиденция Seahaven Tower B с бассейном и оздоровительным клубом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€792,068
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Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Уникальный проект Orla Dorchester Collection by Omniyat создан для тех, кто привык наслаждаться роскошью и современным стилем жизни. Этот потрясающий жилой комплекс расположился на окраине искусственного острова Palm Jumeirah, который является самым желаемой и востребованной локацией для жизни. Orla Dorchester Collection by Omniyat по праву считается одним из самых ожидаемых проектов. В первую очередь, это обусловлено роскошным местоположением – именно в этом районе располагаются самые лучшие в мире отели, развлекательные и торговые объекты. Кроме того, резиденты могут ежедневно наслаждаться великолепными видами на лазурное море. Этот проект предлагает покупателям широкий выбор дизайнерских апартаментов с 2, 3 и 4 спальнями. Главная особенность Orla Dorchester Collection by Omniyat – непревзойденно высокий уровень обслуживания. Инфраструктура: - бассейн; - беговые дорожки; - детская игровая площадка; - детский бассейн; - зона барбекю; - игровая комната; - инфинити бассейн; - кинотеатр; - коворкинг; - консьерж-сервис; - парк; - сад; - сауна и парная; - спортивные площадки; - теннисный корт; - фитнес-центр и тренажерный зал; - частный пляж. Расположение: - Близко к пляжу; - Близко к автобусным остановкам; - Близко к природе; - Близко к торговым центрам; - Близко к школе; - Близко от детского сада; - Престижный район; - Отличное расположение дома; - Прямой доступ к пляжу; - У моря; - Вид на море; - Вид на город; - Панорамный вид. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Плюсы инвестирования: - Рентабельность инвестиций от 6%. - Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления. - Беспроцентная рассрочка. - Комиссия 0%. - Высокий спрос арендаторов. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!
Многоквартирный жилой дом 4BR | Orla | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 4BR | Orla | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€10,72 млн
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 4 bedroom apartment, located in Palm Jumeirah, known as Orla by Omniyat Amenities & Facilities; 4 Bedroom 5 Bath Unfurnished BUA; 6,309 Sqft Maid room Powder room Prep Kitchen Media room Private Pool Foyer Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception Swimming pool Barbeque area Gym Dining & Retail outlet Kid’s play area Leisure & Park area Restaurant & Cafe Basketball & Tennis court Cycling, Jogging & Running track Outdoor sitting area School Fitness centre Spa & Sauna room Beach access Garden Location Nearby; Sheikh Zayed Road – 10 mins Dubai Marina – 15 min Ain Dubai – 15 mins Burj Khalifa – 20 mins Mall Of Emirates – 20 mins Dubai International Airport – 25 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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