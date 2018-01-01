Новая высотная резиденция Seahaven Tower B с бассейном и оздоровительным клубом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
352–1 271 м²
4
Сдача в: 2026
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающемся районе Дубая. Реализацией проекта занимается компания Dubai South Properties.
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В комплексе представлены 3–7-спальные таунхаусы и виллы площадью от 331 кв. м до 1,263 кв. м. Третья фаза проекта включает таунхаусы с 3-4 спальнями, виллы с 4-5 спальнями и особняки с 5–7 спальнями. В резиденциях будут оборудованные кухни.
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В проекте также представлена лимитированная коллекция ультраэлитных вилл у воды и особняков с 6-7 спальнями. Среди ключевых особенностей — бассейн, зеленая лужайка, кинотеатр, тренажерный зал/игровая комната, демонстрационная кухня, частный сад и т. д.
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Жильцы комьюнити могут воспользоваться следующими удобствами:
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частная парковка;
открытая стоянка;
фитнес-клуб и тренажерный зал;
бассейн;
лагуна;
пляжи;
парки;
торговый центр;
спа;
бассейны.
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Расположение
South Bay удобно расположен рядом с Expo Road, которая позволяет легко добраться до остальных районов города. Жители имеют легкий доступ к Etihad Rail Network, Al Maktoum International Airport и Palm Jebel Ali Port, что обеспечивает удобное транспортное сообщение с другими частями эмирата. Рядом с комьюнити есть несколько автобусных остановок, включая Dubai South, Majistic Royal 1 и Dubai South, Grand Express 1.
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Район, в котором находится проект, отличается развитой инфраструктурой. Всего за 10–15 минут езды на личном транспорте вы доберетесь до:
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Sunrise City Supermarket, Sand Marco Supermarket, and Madinat Supermarket;
United Christian Church of Dubai, St. Gregorios Orthodox Church, and Dubai Evangelical Church Centre;
Dove Green Private School, Greenfield Community School, and Bright Riders School;
Access Jafza Clinic and NMC Royal Hospital;
Ibn Battuta Shopping Mall;
Olives Restaurant, Golos Italia, and Sarhad Darbar Restaurant;
Fitness Centre Mia, Hybrid Gym, and Tawash Gym;
Mi Amor Beauty Salon.
Также недалеко расположены популярные парки, среди которых: Motiongate Dubai, Legoland, Bollywood Parks и Riverland.