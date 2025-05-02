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  4. Жилой комплекс Новая элитная резиденция One Casa с частными бассейнами и лифтами рядом с DIFC и Downtown Dubai, Al Safa, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая элитная резиденция One Casa с частными бассейнами и лифтами рядом с DIFC и Downtown Dubai, Al Safa, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$6,39 млн
14.04.2025
$6,36 млн
13.04.2025
$6,36 млн
12.04.2025
$6,38 млн
11.04.2025
$6,53 млн
10.04.2025
$6,55 млн
09.04.2025
$6,59 млн
08.04.2025
$6,58 млн
06.04.2025
$6,59 млн
05.04.2025
$6,53 млн
04.04.2025
$6,61 млн
03.04.2025
$6,69 млн
02.04.2025
$6,67 млн
01.04.2025
$6,66 млн
30.03.2025
$6,64 млн
29.03.2025
$6,69 млн
28.03.2025
$6,71 млн
27.03.2025
$6,69 млн
26.03.2025
$6,68 млн
25.03.2025
$6,66 млн
24.03.2025
$6,64 млн
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11
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24876
ID новостройки на Realting
In CRM: 2422759
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

One Casa by AHS Properties — это не просто жилой комплекс, а воплощение роскоши в самом престижном районе Al Safa в Дубае. Проект включает в себя эксклюзивные двухуровневые резиденции с частными бассейнами, панорамными террасами и беспрецедентными видами на Дубайский водный канал и зеленый парк Safa. Эти резиденции — идеальный выбор для тех, кто ценит уединение, красоту и комфорт в одном флаконе. Все пространство проектировалось с акцентом на удобство и элегантность, предлагая абсолютно уникальный уровень жизни. Благодаря умело продуманным планировкам, каждый квадратный метр пространства в One Casa дарит максимальное ощущение свободы и уюта.

В проекте предлагаются роскошные Sky Villas, Sky Mansions и Sky Palaces, все с собственными лифтами и террасами, которые позволяют наслаждаться не только видами, но и полноценным отдыхом на открытом воздухе. В каждой резиденции предусмотрены потолки 6 метров, что дает ощущение простора и света. Уникальные стеклянные стены в каждой квартире создают впечатление, что вы живете на открытом воздухе. Особое внимание уделено технологиям и безопасности: умный дом, система 24/7 concierge и личные водители, услуги Rolls-Royce, а также частные кинотеатры и сигарные лаунжи в комплексе придают проекту статус элитного жилого пространства.

Жизнь в One Casa — это не только про стиль, но и про невероятное удобство и роскошь. Комплекс включает в себя Wellness Center & Spa, места для отдыха, фитнес-залы с самым современным оборудованием и прямой доступ в каждую резиденцию через лифты. Для любителей активного отдыха — тренажерные залы и площадки для йоги на свежем воздухе.

Удобства:

  • Прямой лифтовой доступ в каждую резиденцию
  • Частные бассейны и джакузи
  • Потолки 6 метров для максимального пространства
  • Кинотеатр и сигарный лаунж
  • Услуги Rolls-Royce с личным водителем
  • Wellness-центр и SPA

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка 60/40%

Особенности квартир

Полностью оборудованные кухни с техникой

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в нескольких минутах от престижного района Дубайского международного финансового центра (DIFC), легендарной башни Бурдж-аль-Араб и торгового центра Mall of the Emirates.

  • DIFC - 10 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 10 минут
  • Mall of the Emirates - 10 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая элитная резиденция One Casa с частными бассейнами и лифтами рядом с DIFC и Downtown Dubai, Al Safa, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$6,39 млн
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