Жилой комплекс Новая элитная резиденция One Casa с частными бассейнами и лифтами рядом с DIFC и Downtown Dubai, Al Safa, Дубай, ОАЭ

One Casa by AHS Properties — это не просто жилой комплекс, а воплощение роскоши в самом престижном районе Al Safa в Дубае. Проект включает в себя эксклюзивные двухуровневые резиденции с частными бассейнами, панорамными террасами и беспрецедентными видами на Дубайский водный канал и зеленый парк Safa. Эти резиденции — идеальный выбор для тех, кто ценит уединение, красоту и комфорт в одном флаконе. Все пространство проектировалось с акцентом на удобство и элегантность, предлагая абсолютно уникальный уровень жизни. Благодаря умело продуманным планировкам, каждый квадратный метр пространства в One Casa дарит максимальное ощущение свободы и уюта.

В проекте предлагаются роскошные Sky Villas, Sky Mansions и Sky Palaces, все с собственными лифтами и террасами, которые позволяют наслаждаться не только видами, но и полноценным отдыхом на открытом воздухе. В каждой резиденции предусмотрены потолки 6 метров, что дает ощущение простора и света. Уникальные стеклянные стены в каждой квартире создают впечатление, что вы живете на открытом воздухе. Особое внимание уделено технологиям и безопасности: умный дом, система 24/7 concierge и личные водители, услуги Rolls-Royce, а также частные кинотеатры и сигарные лаунжи в комплексе придают проекту статус элитного жилого пространства.

Жизнь в One Casa — это не только про стиль, но и про невероятное удобство и роскошь. Комплекс включает в себя Wellness Center & Spa, места для отдыха, фитнес-залы с самым современным оборудованием и прямой доступ в каждую резиденцию через лифты. Для любителей активного отдыха — тренажерные залы и площадки для йоги на свежем воздухе.

Удобства:

Прямой лифтовой доступ в каждую резиденцию

Частные бассейны и джакузи

Потолки 6 метров для максимального пространства

Кинотеатр и сигарный лаунж

Услуги Rolls-Royce с личным водителем

Wellness-центр и SPA

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка 60/40%

Особенности квартир

Полностью оборудованные кухни с техникой

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в нескольких минутах от престижного района Дубайского международного финансового центра (DIFC), легендарной башни Бурдж-аль-Араб и торгового центра Mall of the Emirates.