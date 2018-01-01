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  3. Новая элитная резиденция Orla с собственным пляжем в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Новая элитная резиденция Orla с собственным пляжем в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€7,28 млн
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает детской площадкой, инфинити-бассейном, крытым бассейном, спа, парковкой, собственным пляжем.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями, в 20 - 30 минутах езды от Дубай Марина, Бизнес-Бэй, Даунтаун Дубай, Международного аэропорта Дубая.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая элитная резиденция Orla с собственным пляжем в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
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€7,28 млн
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