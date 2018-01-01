Новая элитная резиденция Orla с собственным пляжем в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €219,997

48 м² 1

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Kiara - новый высотный жилой комплекс премиум-класса, расположен среди пышной зелени очаровательных холмов нового района Damac Hills в Дубае, рядом с полем для гольфа международного гольф-клуба Trump International Dubai, торговым центром Damac Hills Center и школой Jebel Ali. В непосредственной близости есть вся необходимая инфраструктура: магазины, кафе, рестораны, банки и прочее. Очень удобное размещение в четырехугольнике улиц Хесса, Шейх Зайед Бин Хамдан и дорог Эль Кудра и Эмирейтс позволяет самым коротким путем добраться до пляжей, делового центра, других районов, аэропортов Дубая и других эмиратов. Kiara состоит из высотных жилых зданий, включающих роскошные апартаменты: студии, квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, площадью от 37 до 181 кв. м, с потрясающим видом на гольф-поле, сады и парки Damac Hills. Все апартаменты имеют удобные планировки, панорамные окна и просторные балконы и террасы, продаются в готовом виде, с отделкой и мебелью. Kiara предлагает своим жильцам красивые зеленые зоны, бассейны для взрослых и детей, спортивные и оздоровительные объекты мирового класса, рестораны и кафе, торговые точки, wi-fi-интернет и спутниковое ТВ, детские площадки, зоны барбекю, парковочные места, охрану и пр. Инфраструктура комплекса: - Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном; - Современные лифты; - Лобби, рецепция, консьерж-сервис; - Плавательный бассейн; - Оздоровительный клуб; - Тренажерный зал; - Сауна и хамам; - Рестораны и кафе; - Торговые точки; - Детская площадка; - Автомобильные парковки; - Охрана и видеонаблюдение. Расположение: - Близко к автобусным остановкам; - Близко к торговым центрам; - Близко к школе; - Близко от детского сада; - Престижный район; - Рядом с полем для гольфа. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!