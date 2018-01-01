Новая элитная резиденция Orla с собственным пляжем в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
48 м²
1
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Kiara - новый высотный жилой комплекс премиум-класса, расположен среди пышной зелени очаровательных холмов нового района Damac Hills в Дубае, рядом с полем для гольфа международного гольф-клуба Trump International Dubai, торговым центром Damac Hills Center и школой Jebel Ali. В непосредственной близости есть вся необходимая инфраструктура: магазины, кафе, рестораны, банки и прочее. Очень удобное размещение в четырехугольнике улиц Хесса, Шейх Зайед Бин Хамдан и дорог Эль Кудра и Эмирейтс позволяет самым коротким путем добраться до пляжей, делового центра, других районов, аэропортов Дубая и других эмиратов.
Kiara состоит из высотных жилых зданий, включающих роскошные апартаменты: студии, квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, площадью от 37 до 181 кв. м, с потрясающим видом на гольф-поле, сады и парки Damac Hills. Все апартаменты имеют удобные планировки, панорамные окна и просторные балконы и террасы, продаются в готовом виде, с отделкой и мебелью. Kiara предлагает своим жильцам красивые зеленые зоны, бассейны для взрослых и детей, спортивные и оздоровительные объекты мирового класса, рестораны и кафе, торговые точки, wi-fi-интернет и спутниковое ТВ, детские площадки, зоны барбекю, парковочные места, охрану и пр.
Инфраструктура комплекса:
- Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном;
- Современные лифты;
- Лобби, рецепция, консьерж-сервис;
- Плавательный бассейн;
- Оздоровительный клуб;
- Тренажерный зал;
- Сауна и хамам;
- Рестораны и кафе;
- Торговые точки;
- Детская площадка;
- Автомобильные парковки;
- Охрана и видеонаблюдение.
Расположение:
- Близко к автобусным остановкам;
- Близко к торговым центрам;
- Близко к школе;
- Близко от детского сада;
- Престижный район;
- Рядом с полем для гольфа.
Плюсы работы с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.
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