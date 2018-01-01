Дубай, ОАЭ

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Samana Santorini – строящийся жилой проект в микрорайоне Dubai Studio City. Застройка ведется компанией Naya Properties LLC. Сдача комплекса планируется во II квартале 2025 года. Малоэтажное здание премиум-класса предоставляет жителям широкий спектр удобств. В каждой квартире есть персональный бассейн. Общий бассейн с зоной отдыха и шезлонгами расположен на придомовой территории. В ЖК Samana Santorini предлагаются студии и резиденции с одной-двумя спальнями. У каждой квартиры индивидуальная планировка. Из панорамных окон открывается вид на город. Квартиры сдаются полностью готовыми к заселению и оснащены мебелью и бытовой техникой. В отделке использованы дорогостоящие материалы. Мрамор и деревянные элементы декора придают интерьеру эксклюзивность. В квартирах установлены ванны оригинальной формы и современная сантехника. В спальнях предусмотрены встроенные шкафы. Инфраструктура: Жители могут пользоваться сауной, хаммамом и фитнес-клубом с современным оборудованием. Для занятий йогой и медитации предусмотрена отдельная площадка. Есть специально оборудованная зона для приготовления барбекю. Для детей предусмотрены игровая площадка и бассейн. Каждая резиденция в комплексе имеет свое парковочное место. Расположение: Комплекс находится в молодом и активно развивающемся районе недалеко от выезда на шоссе Al Qudra Road. По нему можно добраться в любой из районов Дубая за короткое время. По территории сообщества можно перемещаться на личном или общественном транспорте. Станция метро находится в 10 минутах езды. В самом районе есть две автобусные остановки. За покупками можно отправиться в супермаркеты Spar Express и Blue Mart. В 10 минутах езды от сообщества находится гипермаркет Lifco, а в 30 минутах – торговый центр First Avenue. На территории района есть множество ресторанов с кухней разных стран мира. Особенно популярны такие рестораны с высокими рейтингами, как Freedom Pizza, Taqado Mexican Kitchen и Larte. До пляжа Jumeirah Beach можно доехать за 30 минут. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!