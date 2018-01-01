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AEON

Дубай, ОАЭ
от
€445,834
;
8
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О комплексе

Апартаменты в новом премиальном комплексе AEON в Dubai Creek Harbour! Потрясающий вид! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций (ROI - 8% в $)! Доход от перепродажи - 35-45%! Хорошее расположение! Беспроцентная рассрочка!

Срок сдачи - 2 кв. 2028 г.

Удобства: плавательный бассейн, спортивный зал, игры для детей, зона отдыха, доступ к искусственной лагуне, смотритель, безопасность, парковка.

Расположение:
От комплекса можно доехать на авто до Dubai International Airport, Downtown Dubai и Business Bay можно всего за 15 минут. Популярные образовательные и медицинские учреждения Deira International School, Universal American School, Nadd Al Hammar Health Center и Al Rashidiya Medical Fitness Center находятся в 10 минутах езды. Также вы сможете быстро добраться до Dubai Festival City, воспользовавшись Dubai Creek Harbour Marine Transport Station.

План оплаты:
10 % - первоначальный взнос
80 % - на стадии строительства
10 % - по завершении

Пишите или звоните, чтобы узнать подробнее! Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2028
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
20
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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AEON
Дубай, ОАЭ
от
€445,834
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 1-комнатную квартиру, расположенную в JVT, известную как Altai Tower от Tiger Group План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 70% На передачу – 20% Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны Меблированные квартиры без электроники BUA; 650 кв. Порошковая комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе CCTV 24/7 Безопасность мечеть Детская игровая площадка Медицинский центр Досуг и Парк Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Спа и Сауна Торговая и супермаркетная зона Зона йоги и медитации Соседство поблизости; Мидтаун от Deyaar – 0,9 км Город производства Дубая – 1,7 км Источники – 2,9 км Аль Фурджан – 3,0 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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Жилой комплекс Samana Santorini
Жилой комплекс Samana Santorini
Дубай, ОАЭ
от
€611,857
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 216 м²
1 объект 1
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Samana Santorini – строящийся жилой проект в микрорайоне Dubai Studio City. Застройка ведется компанией Naya Properties LLC. Сдача комплекса планируется во II квартале 2025 года. Малоэтажное здание премиум-класса предоставляет жителям широкий спектр удобств. В каждой квартире есть персональный бассейн. Общий бассейн с зоной отдыха и шезлонгами расположен на придомовой территории. В ЖК Samana Santorini предлагаются студии и резиденции с одной-двумя спальнями. У каждой квартиры индивидуальная планировка. Из панорамных окон открывается вид на город. Квартиры сдаются полностью готовыми к заселению и оснащены мебелью и бытовой техникой. В отделке использованы дорогостоящие материалы. Мрамор и деревянные элементы декора придают интерьеру эксклюзивность. В квартирах установлены ванны оригинальной формы и современная сантехника. В спальнях предусмотрены встроенные шкафы. Инфраструктура: Жители могут пользоваться сауной, хаммамом и фитнес-клубом с современным оборудованием. Для занятий йогой и медитации предусмотрена отдельная площадка. Есть специально оборудованная зона для приготовления барбекю. Для детей предусмотрены игровая площадка и бассейн. Каждая резиденция в комплексе имеет свое парковочное место. Расположение: Комплекс находится в молодом и активно развивающемся районе недалеко от выезда на шоссе Al Qudra Road. По нему можно добраться в любой из районов Дубая за короткое время. По территории сообщества можно перемещаться на личном или общественном транспорте. Станция метро находится в 10 минутах езды. В самом районе есть две автобусные остановки. За покупками можно отправиться в супермаркеты Spar Express и Blue Mart. В 10 минутах езды от сообщества находится гипермаркет Lifco, а в 30 минутах – торговый центр First Avenue. На территории района есть множество ресторанов с кухней разных стран мира. Особенно популярны такие рестораны с высокими рейтингами, как Freedom Pizza, Taqado Mexican Kitchen и Larte. До пляжа Jumeirah Beach можно доехать за 30 минут. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!  
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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