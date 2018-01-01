Апартаменты в новом премиальном комплексе AEON в Dubai Creek Harbour! Потрясающий вид! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций (ROI - 8% в $)! Доход от перепродажи - 35-45%! Хорошее расположение! Беспроцентная рассрочка!
Срок сдачи - 2 кв. 2028 г.
Удобства: плавательный бассейн, спортивный зал, игры для детей, зона отдыха, доступ к искусственной лагуне, смотритель, безопасность, парковка.
Расположение:
От комплекса можно доехать на авто до Dubai International Airport, Downtown Dubai и Business Bay можно всего за 15 минут. Популярные образовательные и медицинские учреждения Deira International School, Universal American School, Nadd Al Hammar Health Center и Al Rashidiya Medical Fitness Center находятся в 10 минутах езды. Также вы сможете быстро добраться до Dubai Festival City, воспользовавшись Dubai Creek Harbour Marine Transport Station.
План оплаты:
10 % - первоначальный взнос
80 % - на стадии строительства
10 % - по завершении
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