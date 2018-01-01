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Новые апартаменты в престижном жилом комплексе Creek Rise Towers на острове в Dubai Creek Harbour, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€513,400
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6
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О комплексе

Комплекс состоит из двух красиво спроектированных жилых высотных зданий с непревзойденным видом на пышную парковую зону острова. Расположенный в районе, ориентированном на семью, он включает квартиры с одной, двумя и тремя спальнями площадью от 72 до 152 м2. Все квартиры имеют балконы с четким видом на набережную и пышные просторы парка внизу. Динамичное окружение башен никогда не перестанет удивлять и восхищать, обеспечивая бесконечные впечатления для жителей и гостей всех возрастов, от очаровательных кафе и ресторанов до модных розничных магазинов и бутиков. Удобства - частные бассейны с регулируемой температурой, современные тренажерные залы и детские игровые площадки означают, что каждый найдет что-то для себя. Это безмятежное пространство с ландшафтной площадкой для отдыха является идеальным местом для общения с семьей и друзьями.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $205 000.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в северной части острова Creek, с видом на парк, и имеет прямой доступ к кольцевому бульвару острова. В нескольких минутах ходьбы от Creek Marina, нового роскошного 5-звездочного причала. С развязкой на Ras Al Khor Road есть легкий доступ к основным дорогам Дубая, центру Дубая и международному аэропорту Дубая - всего в 10-15 минутах езды.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новые апартаменты в престижном жилом комплексе Creek Rise Towers на острове в Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€513,400
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 3 bedroom apartment, located in Palm Jumeirah, known as Orla by Omniyat Payment Plan; Down Payment – 5% During Construction – 45% On Handover – 50% Amenities & Facilities; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished BUA; 4,478 Sqft Maid room Powder room Laundry area Walk-in-closet Open kitchen Prep Kitchen Home office Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception Swimming pool Barbeque area Gym Dining & Retail outlet Kid’s play area Leisure & Park area Restaurant & Cafe Basketball & Tennis court Cycling, Jogging & Running track Outdoor sitting area School Fitness centre Spa & Sauna room Beach access Garden Nearby Neighbourhood; Bluewaters Island – 5.0Km Dubai Media City – 5.3Km Jumeirah Beach Residence – 5.5Km Dubai Marina 5.6Km For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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