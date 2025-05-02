Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов Knightsbridge с лагуной и кинотеатром рядом с Даунтаун Дубай, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Knightsbridge — жилой комплекс, созданный для обеспечения максимального комфорта и благополучия его жителей за счет системы климат контроля. Этот уникальный проект с эксклюзивной дизайнерской концепцией, вдохновленной британской архитектурой. Knightsbridge предлагает 66 роскошных домов, среди которых вы найдете тщательно спроектированные водные виллы с 5-6 спальнями и стильные 4-спальные таунхаусы. Эти замечательные дома окружены кристально чистыми водами, зелеными насаждениями и открытым небом, создавая атмосферу гармонии и уединения. Уютные внутренние пространства спроектированы известными британскими дизайнерами. Светлые создают атмосферу спокойствия. В каждом доме предусмотрены самые современные технологии, включая систему «умного дома», что делает вашу жизнь еще более комфортной и безопасной.

Воспользуйтесь возможностью приобрести таунхаус Highclere, где просторные 4 спальни, собственный сад и бассейн создают идеальное пространство для семейной жизни. Каждый дом включает в себя открытую кухню и гардеробную. Панорамные окна наполняют пространство вечерним светом, а климат-контроль защищает от изнурительной жары, создавая идеальные условия для вашего отдыха.

Откройте для себя великолепие вилл Grossvenor и Balmoral, которые становятся поистине выдающимися произведениями искусства. Эти дома представляют собой синтез элегантности и современного дизайна, предлагая огромные пространства для жизни, включая приватные лифты, частные бассейны и кинотеатры. Наслаждайтесь закатами, расслабляясь на террасе с климат-контролем— каждый момент здесь станет незабываемым.

Лагуна

Открытый кинотеатр

Зона для йоги

Беговая дорожка

Сад

Система «умный дом»

Зона барбекю

Оздоровительный центр

Частный бассейн

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость удачно расположена в самом центре Района 11 Мейдан, всего в 3 минутах от плавательной лагуны. Эта престижная локация обеспечивает прямой доступ к основным автомагистралям Дубая Е66 и 311, что позволяет оставаться в далеке от городской суеты и в то же время рядом со всем необходимым.