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  3. Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов Knightsbridge с лагуной и кинотеатром рядом с Даунтаун Дубай, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов Knightsbridge с лагуной и кинотеатром рядом с Даунтаун Дубай, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$2,19 млн
;
12
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ID: 20956
ID новостройки на Realting
In CRM: 2387102
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Knightsbridge — жилой комплекс, созданный для обеспечения максимального комфорта и благополучия его жителей за счет системы климат контроля. Этот уникальный проект с эксклюзивной дизайнерской концепцией, вдохновленной британской архитектурой. Knightsbridge предлагает 66 роскошных домов, среди которых вы найдете тщательно спроектированные водные виллы с 5-6 спальнями и стильные 4-спальные таунхаусы. Эти замечательные дома окружены кристально чистыми водами, зелеными насаждениями и открытым небом, создавая атмосферу гармонии и уединения. Уютные внутренние пространства спроектированы известными британскими дизайнерами. Светлые создают атмосферу спокойствия. В каждом доме предусмотрены самые современные технологии, включая систему «умного дома», что делает вашу жизнь еще более комфортной и безопасной.

Воспользуйтесь возможностью приобрести таунхаус Highclere, где просторные 4 спальни, собственный сад и бассейн создают идеальное пространство для семейной жизни. Каждый дом включает в себя открытую кухню и гардеробную. Панорамные окна наполняют пространство вечерним светом, а климат-контроль защищает от изнурительной жары, создавая идеальные условия для вашего отдыха.

Откройте для себя великолепие вилл Grossvenor и Balmoral, которые становятся поистине выдающимися произведениями искусства. Эти дома представляют собой синтез элегантности и современного дизайна, предлагая огромные пространства для жизни, включая приватные лифты, частные бассейны и кинотеатры. Наслаждайтесь закатами, расслабляясь на террасе с климат-контролем— каждый момент здесь станет незабываемым.

Удобства и оснащение в доме
  • Лагуна
  • Открытый кинотеатр
  • Зона для йоги
  • Беговая дорожка
  • Сад
  • Система «умный дом»
  • Зона барбекю
  • Оздоровительный центр
  • Частный бассейн
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость удачно расположена в самом центре Района 11 Мейдан, всего в 3 минутах от плавательной лагуны. Эта престижная локация обеспечивает прямой доступ к основным автомагистралям Дубая Е66 и 311, что позволяет оставаться в далеке от городской суеты и в то же время рядом со всем необходимым.

  • Джебел-Али - 35 минут
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 30 минут
  • Пляж - 25 минут
  • Даунтаун Дубай, Бурдж Халифа, Дубай Молл - 15 минут
  • Дубайский международный финансовый центр - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Dubai Hills Mall - 20 минут
  • Mall of the Emirates - 20 минут
  • Экспо-Сити - 25 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum - 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов Knightsbridge с лагуной и кинотеатром рядом с Даунтаун Дубай, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,19 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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