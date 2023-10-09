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Квартиры возле озера в ОАЭ

Дубай
2881
Абу-Даби (Эмират)
95
Абу-Даби
93
Sharjah Emirate
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Рас-эль-Хайма
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Deira
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Аджман (эмират)
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Аджман
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40 объектов найдено
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 56/124
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€764,783
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 14/52
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€666,766
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 37
Жилой комплекс Upper House с видом на Dubai Marina, озёра и поля для гольфа, с множеством уд…
€477,307
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с сигнализацией, с рестораном в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с сигнализацией, с рестораном
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 36/36
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€245,208
Квартира 1 спальня с холодильником, с сигнализацией, без ремонта в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с холодильником, с сигнализацией, без ремонта
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 517 м²
Этаж 202/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€152,482
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/65
Sobha One — роскошный многофункциональный мегакомплекс от Sobha Realty, который был представ…
€275,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 17/52
Один из ведущих застройщиков Дубая, компания Deyaar, анонсировала запуск фирменного проекта …
€321,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 992 м²
Количество этажей 52
Отель Peninsula продуман до мелочей и стратегически расположен в самом сердце Business Bay. …
€630,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 38
Апартаменты с видом на город, море и озёра, в комплексе Viewz с развитой инфраструктурой, JL…
€368,984
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 20/37
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€376,850
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Этаж 80/80
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€538,145
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 485 м²
Этаж 38/40
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,26 млн
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 7 м²
Этаж 26/55
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€907,937
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 167 м²
Этаж 50/50
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,37 млн
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Этаж 52/56
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,09 млн
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с сигнализацией, с рестораном в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с сигнализацией, с рестораном
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 11/11
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€221,969
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с сигнализацией в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с сигнализацией
Дубай, ОАЭ
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
Этаж 17/19
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€14,05 млн
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 4/20
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€335,321
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 12/38
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€543,035
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 11/39
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€245,710
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Ду…
€146,800
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 313 м²
Количество этажей 3
Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Проект предс…
€706,000
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 26/40
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€123,575
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 17/24
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€754,441
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с рестораном в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с рестораном
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 40/30
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€398,278
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/45
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€208,867
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/45
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€303,807
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 2/45
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€503,180
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с сигнализацией в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с сигнализацией
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 2/25
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€405,867
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Этаж 29/36
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€658,252

Типы недвижимости в ОАЭ

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трехкомнатные
четырехкомнатные

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недорогая
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