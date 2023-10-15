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Квартиры в Umm al-Quwain, ОАЭ

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1 объект найдено
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Umm Al Quwain, ОАЭ
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Umm Al Quwain, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€983,826

Параметры недвижимости в Umm al-Quwain, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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