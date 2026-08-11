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Квартиры и апартаменты в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

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69 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/9
Апартаменты в проекте Bayfront Marina Residences на Siniya Island! Развитая инфраструктура! …
$361,445
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Квартира 1 комната в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 1 комната
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 12/25
Сейчас — последний момент, когда вы можете зафиксировать цены на самых выгодных условиях! Ид…
$189,000
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Квартира 3 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 4/9
Апартаменты в шикарном проекте Florine Beach Residences в районе Umm Al Quwain! Рядом велико…
$496,764
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Квартира 2 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4/9
Шикарные апартаменты в проекте AYA Beachfront Residences в Al Rawdah, в эмирате Umm al Quwai…
$302,933
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Квартира 5 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Количество этажей 17
Квартиры на берегу моря в Умм-аль-Кувейн с 3-летней рассрочкой платежа после сдачи объекта Э…
$1,13 млн
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Квартира 1 комната в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 1 комната
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Первый инвестиционный wellness - курорт с полным сервисом и открытым видом на море в ОАЭ !  …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Испытайте идеальный баланс роскоши, хорошего самочувствия и спокойствия в Amra Wellness Resi…
$299,530
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Квартира 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 4/9
Шикарные апартаменты в проекте AYA Beachfront Residences в Al Rawdah, в эмирате Umm al Quwai…
$644,689
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Квартира 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Этаж 4/9
Апартаменты в роскошном жилом комплексе Starline Beach Residences на острове Siniya Island в…
$1,43 млн
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Квартира 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 5/9
Потрясающие апартаменты в новом проекте Aquamarine Beach Residences! На берегу моря! Премиал…
$1,47 млн
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Квартира 3 спальни в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Испытайте идеальное сочетание элегантности, хорошего самочувствия и спокойствия в Amra Welln…
$503,755
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Квартира в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Купить квартиру для инвестиций в ОАЭ выгодно, оставляйте заявку. Инвестиционная недвижимост…
Цена по запросу
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Квартира в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Испытайте образ жизни гармонии, здоровья и элегантности в Amra Wellness Residences, где кажд…
$187,887
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Студия 1 комната в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Студия 1 комната
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/15
АМРА - Первый инвестиционный wellness-курорт с полным сервисом и открытым видом на море и в …
$188,000
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Квартира 2 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/9
Апартаменты в проекте Bayfront Marina Residences на Siniya Island! Развитая инфраструктура! …
$361,445
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 10/42
Представляем знаковый проект от всемирно известного застройщика который переосмысливает конц…
$404,050
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Квартира 1 комната в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 1 комната
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 17
Квартиры на берегу моря в Умм-аль-Кувейн с 3-летней рассрочкой платежа после сдачи объекта Э…
$213,814
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Квартира 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 202 м²
Этаж 4/9
Апартаменты в проекте Bayfront Marina Residences на Siniya Island! Развитая инфраструктура! …
$1,66 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/9
Проект: Резиденции Coraline Beach  Локация: остров Синия Срок сдачи: 1-2028 Coralin…
$554,434
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Квартира 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 132 м²
Количество этажей 8
Роскошные апартаменты на берегу моря в Умм-аль-Кувейне в рассрочку по 1% в месяц Этот прести…
$931,822
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Квартира 3 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 8/17
AMRA Phase 2: прибрежная недвижимость в Umm Al Quwain, Blue Carbon!AMRA Phase 2 — вторая фаз…
$503,744
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DDA Real Estate
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Квартира в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Количество этажей 14
Этот проект представляет собой масштабную роскошную приморскую застройку, расположенную на п…
$200,000
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Umed properties
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Квартира 2 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 9
Великолепная квартира на пляже с панорамным видом на море, оздоровительной зоной и открытым …
$328,659
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Квартира 3 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 8
Роскошные апартаменты на берегу моря в Умм-аль-Кувейне в рассрочку по 1% в месяц Этот прести…
$478,628
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Квартира 3 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 17
Квартиры на берегу моря в Умм-аль-Кувейн с 3-летней рассрочкой платежа после сдачи объекта Э…
$469,235
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Квартира в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Площадь 32 м²
🔰 Осталось всего 5 студий: BEACHFRONT в ОАЭ от $204 000Описание:🏝️ Оригинальное название: On…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 22/45
Aquamont — премиальная прибрежная недвижимость от Sobha Realty в Downtown Umm Al Quwain.Aqua…
$302,832
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 7/42
Представляем знаковый проект от всемирно известного застройщика который переосмысливает конц…
$302,850
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Квартира 2 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 17
Квартиры на берегу моря в Умм-аль-Кувейн с 3-летней рассрочкой платежа после сдачи объекта Э…
$324,866
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Квартира 2 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 7/41
Роскошные квартиры с видом на море в Умм-эль-Кувейне с оплатой 60/40 Расположенный на тихом …
$320,143
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Параметры недвижимости в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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