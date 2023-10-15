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Квартиры в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
11
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38 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€292,932
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€685,421
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€215,790
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€538,693
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€340,365
Квартира в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 78 м²
fam Properties представляет удивительную однокомнатную квартиру   - Размер: 838 кв. фу…
€269,750
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Этаж 4/6
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вар…
€378,386
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€277,817
Квартира 1 спальня в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Pearl House в  JVC  является последним жилым комплексом от  Imtiaz Developments, который пре…
€226,613
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 148 м²
Этаж 4/6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€264,786
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€520,971
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€162,885
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€130,047
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 148 м²
Этаж 6/6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€264,786
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 14
Azizi GRAND - элитный жилой комплекс с резиденциями с видами на город, бассейн и зеленые окр…
€170,274
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с рестораном
Sharjah Emirate, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€131,485
Квартира 2 спальни в Khor Fakkan, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Khor Fakkan, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Cayan Tower Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: Дубай Марина Спальни: 2 комн. …
€677,603

Типы недвижимости в Sharjah Emirate

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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