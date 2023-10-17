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Квартиры в Аш-Шарджа, ОАЭ

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11 объектов найдено
Квартира в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 78 м²
fam Properties представляет удивительную однокомнатную квартиру   - Размер: 838 кв. фу…
€269,750
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Этаж 4/6
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вар…
€376,880
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 14
Azizi GRAND - элитный жилой комплекс с резиденциями с видами на город, бассейн и зеленые окр…
€169,596
Квартира 1 комната в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Этаж 15/25
Супер проект по роскошной цене в ОАЭ. Он находится в эмирате Аджман, это дальше Шарджи, отли…
€82,727
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с сигнализацией в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с сигнализацией
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 17/42
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€419,096
Квартира с центральным отоплением, с Allowed, с Tiles в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира с центральным отоплением, с Allowed, с Tiles
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 520 м²
Супер Горячее предложение!!! Al Wasayef Real Estate рада сообщить, что The Nest - это удивит…
€134,130
Квартира 1 комната с Community view, с Allowed, с Tiles в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната с Community view, с Allowed, с Tiles
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 590 м²
Великолепная недвижимость на продажу.. Лучшие инвестиции в рынок SHARJAHGREAT OFFEREasy 2 пл…
€146,295
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Community view, с Allowed в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Community view, с Allowed
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 858 м²
Квартира в Альяде. Мы предлагаем 1% ежемесячный рассрочку . Я БОЛЬШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 0% КОМИ…
€159,454
Квартира 1 комната с Community view, с Allowed, с Tiles в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната с Community view, с Allowed, с Tiles
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 695 м²
Идеальные апартаменты для вас в Шардже, новейшем общественном районе, Альхада - идеальный до…
€128,979
Квартира 1 комната с Community view, с Allowed, с Tiles в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната с Community view, с Allowed, с Tiles
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 654 м²
Al Wasayef Brings предлагает лучшее предложение 1 спальни для всех планирующих инвестиций в …
€134,917
Квартира с центральным отоплением, с Community view, с Allowed в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира с центральным отоплением, с Community view, с Allowed
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 394 м²
Студия в Шардже по рассрочке! без какой-либо комиссии, которая будет собрана. Al Mamsha - эт…
€108,109

Параметры недвижимости в Аш-Шарджа, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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