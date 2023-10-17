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11 объектов найдено
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Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
78 м²
fam Properties представляет удивительную однокомнатную квартиру - Размер: 838 кв. фу…
€269,750
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аш-Шарджа, ОАЭ
3
101 м²
4/6
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вар…
€376,880
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аш-Шарджа, ОАЭ
1
36 м²
14
Azizi GRAND - элитный жилой комплекс с резиденциями с видами на город, бассейн и зеленые окр…
€169,596
1
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
1
100 м²
15/25
Супер проект по роскошной цене в ОАЭ. Он находится в эмирате Аджман, это дальше Шарджи, отли…
€82,727
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с сигнализацией
Аш-Шарджа, ОАЭ
3
2
106 м²
17/42
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€419,096
Рекомендовать
Квартира с центральным отоплением, с Allowed, с Tiles
Аш-Шарджа, ОАЭ
-1
1
520 м²
Супер Горячее предложение!!! Al Wasayef Real Estate рада сообщить, что The Nest - это удивит…
€134,130
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Квартира 1 комната с Community view, с Allowed, с Tiles
Аш-Шарджа, ОАЭ
1
1
590 м²
Великолепная недвижимость на продажу.. Лучшие инвестиции в рынок SHARJAHGREAT OFFEREasy 2 пл…
€146,295
Рекомендовать
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Community view, с Allowed
Аш-Шарджа, ОАЭ
1
1
858 м²
Квартира в Альяде. Мы предлагаем 1% ежемесячный рассрочку . Я БОЛЬШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 0% КОМИ…
€159,454
Рекомендовать
Квартира 1 комната с Community view, с Allowed, с Tiles
Аш-Шарджа, ОАЭ
1
2
695 м²
Идеальные апартаменты для вас в Шардже, новейшем общественном районе, Альхада - идеальный до…
€128,979
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Квартира 1 комната с Community view, с Allowed, с Tiles
Аш-Шарджа, ОАЭ
1
2
654 м²
Al Wasayef Brings предлагает лучшее предложение 1 спальни для всех планирующих инвестиций в …
€134,917
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Квартира с центральным отоплением, с Community view, с Allowed
Аш-Шарджа, ОАЭ
-1
1
394 м²
Студия в Шардже по рассрочке! без какой-либо комиссии, которая будет собрана. Al Mamsha - эт…
€108,109
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Параметры недвижимости в Аш-Шарджа, ОАЭ
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