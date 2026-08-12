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Квартиры и апартаменты с видом на горы в ОАЭ

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89 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 245 м²
Мадинат Джумейра Ливинг предлагает уникальные и уютные резиденции в окружении прелестных оаз…
$2,72 млн
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Azizi Riviera — это новый масштабный жилой комплекс на берегу кристальной лагуны. Здесь м…
$663,000
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ THE STERLING В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ The Sterling by Omniyat — потрясающий …
$362,650
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DD CO DEDD CO DE
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ THE OPUS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ The Opus — это впечатляющая баш…
$1,07 млн
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 439 м²
Количество этажей 2
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом центре Ду…
$2,63 млн
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower создан…
$3,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Azizi Riviera — это новый масштабный жилой комплекс на берегу кристальной лагуны. Здесь м…
$414,409
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 17
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
$1,15 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом центре Ду…
$803,702
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ: март 2027 г. РАССТОЯНИЕ ДО АЭРОПОРТА: 0-50 км. ТОП-3 ПРИЧИНЫ ПОКУПКИ: …
$156,368
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
DAMAC Properties представляет единственную в своем роде башню-близнеца Safa One de GRISOGONO…
$436,426
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жи…
$314,385
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Berkeley Place by Ellington представляет собой элегантное 12-этажное здание, включающее в се…
$256,412
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Роскошные резиденции в стиле Mercedes-Benz в центре Дубая, ОАЭ Центр Дубая является миров…
$2,99 млн
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 362 м²
Количество этажей 1
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым узнаваемым п…
$5,99 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом центре Ду…
$556,765
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 331 м²
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ THE OPUS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ The Opus — это впечатляющая баш…
$3,79 млн
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Creek Palace — новый высотный жилой комплекс от Emaar Properties в районе Creek Harbour. Он …
$751,428
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Полностью меблированная квартира-студия в проекте Westwood by Imtiaz в Аль-Фурджане. Это сво…
$205,480
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Central Park  в районе City Walk — это идеальное место для здорового и активного образа жизн…
$354,000
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жи…
$680,983
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Этаж 42/42
Damac bay by cavalli (SKY HIGH LUXURY) DAMAC Bay is a new residential development that co…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 16
Современные апартаменты с частными бассейнами, в многоэтажном жилом комплексе с развитой инф…
$461,407
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Современные и роскошные башни с видом на канал Бизнес Бэй, Дубай Дата завершения: декабрь…
$625,472
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
Количество этажей 2
ДВУХЭТАЖНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 3 СПАЛЬНЯМИ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVin…
$6,20 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом центре Ду…
$310,881
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Vida Residences от компании-застройщика Emaar Properties расположен в самом центре Dubai Cre…
$490,062
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
$499,124
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
4-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower создан…
$3,87 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расположен в центре Dow…
$454,000
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