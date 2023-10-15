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Квартиры в Deira, ОАЭ
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32 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Deira, ОАЭ
1
45 м²
12
Новая резиденция Weybridge Gardens с бассейном, садами и коворкингом рядом с автомагистралью…
€114,904
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Квартира
Deira, ОАЭ
107 м²
fam Properties представляет... Лучшая цена | Подлинная перепродажа | Mina Rashid | M…
€620,801
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Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Deira, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€783,383
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Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Deira, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€569,417
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Квартира
Deira, ОАЭ
166 м²
Мы рады предложить на продажу 3-комнатный таунхаус в Ла Виолета, расположенном в комплексе В…
€530,268
Рекомендовать
Квартира
Deira, ОАЭ
176 м²
Fam Properties с гордостью предлагает 3-спальный дом в сообществе Rukan Совершенно н…
€502,396
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Квартира
Deira, ОАЭ
105 м²
fam Properties представляет 2-комнатную квартиру плюс комнату для прислуги в Mudon Views. …
€412,223
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Deira, ОАЭ
5
3
0 м²
7
AG Luxury Properties с гордостью представляет Гренландию, Дубай. Расположенный в 11-м рай…
€271,934
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Deira, ОАЭ
4
1
0 м²
7
AG Luxury Properties с гордостью представляет Гренландию, Дубай. Расположенный в 11-м рай…
€271,934
Рекомендовать
Квартира
Deira, ОАЭ
64 м²
Представляем вам квартиру с одной спальней в Mudon Views * Характеристики объекта: - 1…
€217,378
Рекомендовать
Квартира
Deira, ОАЭ
118 м²
Fam Properties рад предложить эту просторную двухкомнатную квартиру. Квартира никогда не сда…
€171,773
Рекомендовать
Квартира
Deira, ОАЭ
79 м²
- Без мебели - Сдается в аренду - Встроенный шкаф - Центральный кондиционер - С …
€152,659
Рекомендовать
Квартира
Deira, ОАЭ
72 м²
🌟 Эксклюзивное предложение: Просторная 1-комнатная квартира в Аль Тамам 13, Ремраам! 🏡 …
€139,963
Рекомендовать
Квартира
Deira, ОАЭ
64 м²
Исключительная возможность продажи: 1-комнатная квартира в АЛ Тамам 59, Ремраам! 🌟 О…
€123,422
Рекомендовать
Квартира
Deira, ОАЭ
46 м²
🏠 Эксклюзивное предложение на продажу: Просторная улучшенная студия в комплексе Al Thamam 18…
€104,281
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Deira, ОАЭ
3
277 м²
Агентство недвижимости Fam с гордостью представляет строящуюся недвижимость от EMAAR в масте…
€1,27 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Deira, ОАЭ
3
156 м²
10
Новая резиденция Bay Residences с бассейнами, садами и кинотеатром, Dubai Islands, ОАЭ Пред…
€951,344
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Deira, ОАЭ
3
146 м²
3
Новый масштабный проект таунхаусов Reportage Village в районе Дубайленд, Дубай, ОАЭ Комплек…
€386,786
Рекомендовать
Студия
Deira, ОАЭ
31 м²
Riviera 59 представляет собой элитный жилой комплекс, расположенный в кластере из четырех зд…
€297,741
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
1
90 м²
Mangrove Residences — это умный, устойчивый проект от Expo City Dubai, расположенный в однои…
€335,791
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
1
70 м²
Hadley Heights — современный жилой комплекс из 216 квартир, спроектирован архитектурным бюро…
€216,885
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Deira, ОАЭ
1
80 м²
9
Новая резиденция Arbor View с бассейнами в престижном районе Dubailand, Дубай, ОАЭ Резиденц…
€382,138
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Deira, ОАЭ
4
243 м²
18
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€1,13 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с парковка
Deira, ОАЭ
3
2
109 м²
ИНФОРМАЦИЯ О НЕДВИЖИМОСТИ - 1 спальня - 1 ванная комната - BUA Размер: 695 кв.м. - Вид…
€945,205
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Deira, ОАЭ
2
69 м²
16
Элитная резиденция Ivy Gardens с бассейном и кинотеатром, Dubailand, Дубай, ОАЭ Предлагаютс…
€257,400
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Deira, ОАЭ
1
72 м²
12
Элегантные апартаменты комплекса Wilton Park Residences, окруженного пышными парками. В комп…
€428,062
Рекомендовать
Квартира
Deira, ОАЭ
131 м²
Residence - Burj Khalifa Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: центр Дубая С…
€1,22 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Deira, ОАЭ
4
4
216 м²
Residence - Burj Khalifa Акция: Распродажа Категория: Квартира Спальни: 3 комн.+м …
€1,80 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more
Deira, ОАЭ
6
6
291 м²
1/11
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€725,569
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Deira, ОАЭ
2
1
70 м²
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расположен в центре Dow…
€431,867
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