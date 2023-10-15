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Квартиры в Deira, ОАЭ

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32 объекта найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Deira, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция Weybridge Gardens с бассейном, садами и коворкингом рядом с автомагистралью…
€114,904
Квартира в Deira, ОАЭ
Квартира
Deira, ОАЭ
Площадь 107 м²
fam Properties представляет...   Лучшая цена | Подлинная перепродажа | Mina Rashid | M…
€620,801
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Deira, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Deira, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€783,383
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Deira, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Deira, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€569,417
Квартира в Deira, ОАЭ
Квартира
Deira, ОАЭ
Площадь 166 м²
Мы рады предложить на продажу 3-комнатный таунхаус в Ла Виолета, расположенном в комплексе В…
€530,268
Квартира в Deira, ОАЭ
Квартира
Deira, ОАЭ
Площадь 176 м²
Fam Properties с гордостью предлагает 3-спальный дом в сообществе Rukan   Совершенно н…
€502,396
Квартира в Deira, ОАЭ
Квартира
Deira, ОАЭ
Площадь 105 м²
fam Properties представляет 2-комнатную квартиру плюс комнату для прислуги в Mudon Views. …
€412,223
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Deira, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Deira, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 0 м²
Количество этажей 7
AG Luxury Properties с гордостью представляет Гренландию, Дубай. Расположенный в 11-м рай…
€271,934
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Deira, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 0 м²
Количество этажей 7
AG Luxury Properties с гордостью представляет Гренландию, Дубай. Расположенный в 11-м рай…
€271,934
Квартира в Deira, ОАЭ
Квартира
Deira, ОАЭ
Площадь 64 м²
Представляем вам квартиру с одной спальней в Mudon Views * Характеристики объекта: - 1…
€217,378
Квартира в Deira, ОАЭ
Квартира
Deira, ОАЭ
Площадь 118 м²
Fam Properties рад предложить эту просторную двухкомнатную квартиру. Квартира никогда не сда…
€171,773
Квартира в Deira, ОАЭ
Квартира
Deira, ОАЭ
Площадь 79 м²
- Без мебели - Сдается в аренду - Встроенный шкаф - Центральный кондиционер - С …
€152,659
Квартира в Deira, ОАЭ
Квартира
Deira, ОАЭ
Площадь 72 м²
🌟 Эксклюзивное предложение: Просторная 1-комнатная квартира в Аль Тамам 13, Ремраам! 🏡   …
€139,963
Квартира в Deira, ОАЭ
Квартира
Deira, ОАЭ
Площадь 64 м²
Исключительная возможность продажи: 1-комнатная квартира в АЛ Тамам 59, Ремраам! 🌟   О…
€123,422
Квартира в Deira, ОАЭ
Квартира
Deira, ОАЭ
Площадь 46 м²
🏠 Эксклюзивное предложение на продажу: Просторная улучшенная студия в комплексе Al Thamam 18…
€104,281
Квартира 3 спальни в Deira, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Deira, ОАЭ
Количество спален 3
Площадь 277 м²
Агентство недвижимости Fam с гордостью представляет строящуюся недвижимость от EMAAR в масте…
€1,27 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Deira, ОАЭ
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Deira, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция Bay Residences с бассейнами, садами и кинотеатром, Dubai Islands, ОАЭ Пред…
€951,344
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Deira, ОАЭ
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Deira, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 3
Новый масштабный проект таунхаусов Reportage Village в районе Дубайленд, Дубай, ОАЭ Комплек…
€386,786
Студия в Deira, ОАЭ
Студия
Deira, ОАЭ
Площадь 31 м²
Riviera 59 представляет собой элитный жилой комплекс, расположенный в кластере из четырех зд…
€297,741
Квартира 1 спальня в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Mangrove Residences — это умный, устойчивый проект от Expo City Dubai, расположенный в однои…
€335,791
Квартира 1 спальня в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Deira, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Hadley Heights — современный жилой комплекс из 216 квартир, спроектирован архитектурным бюро…
€216,885
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Deira, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция Arbor View с бассейнами в престижном районе Dubailand, Дубай, ОАЭ Резиденц…
€382,138
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Deira, ОАЭ
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Deira, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 243 м²
Количество этажей 18
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€1,13 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с парковка в Deira, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с парковка
Deira, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
ИНФОРМАЦИЯ О НЕДВИЖИМОСТИ - 1 спальня - 1 ванная комната - BUA Размер: 695 кв.м. - Вид…
€945,205
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Deira, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 16
Элитная резиденция Ivy Gardens с бассейном и кинотеатром, Dubailand, Дубай, ОАЭ Предлагаютс…
€257,400
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Deira, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 12
Элегантные апартаменты комплекса Wilton Park Residences, окруженного пышными парками. В комп…
€428,062
Квартира в Deira, ОАЭ
Квартира
Deira, ОАЭ
Площадь 131 м²
  Residence - Burj Khalifa Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: центр Дубая С…
€1,22 млн
Квартира 3 спальни в Deira, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Deira, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Residence - Burj Khalifa  Акция: Распродажа  Категория: Квартира Спальни: 3 комн.+м …
€1,80 млн
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more в Deira, ОАЭ
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more
Deira, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 291 м²
Этаж 1/11
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€725,569
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Deira, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Deira, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ W RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ W Residences – расположен в центре Dow…
€431,867
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