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Квартиры и апартаменты в Абу-Даби, ОАЭ

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900 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ghanadhah, ОАЭ
UP UP
Квартира 2 комнаты
Ghanadhah, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 5/6
Апартаменты с полным видом на море и закатом с террасы Jacob & Co. Beachfront Living, Аль…
$1,14 млн
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 2/10
Роскошные апартаменты площадью 146,9 м.кв. на 2-ом этаже на острове Аль Рим / Al Reem в Абу-…
$763,256
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 10/17
Radiant Bridges — апартаменты на Al Reem Island в проекте с жилой и коммерческой инфраструкт…
$423,426
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 3/17
Эксклюзивные квартиры для роскошной жизни на острове Аль-Рим, Абу-Даби Этот современный жило…
$824,304
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Квартира 3 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 3/5
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Апартаменты в новом жилом комплексе Jacob & Co в райо…
$1,39 млн
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Студия 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 14/17
МОЕ ОПИСАНИЕ Роскошная студия с рассрочкой до получения ключей площадью 36,7 кв.м. на 14 …
$446,299
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 11/22
A1LA Residence: современная недвижимость на Al Reem Island, Abu Dhabi!A1LA Residence — жилой…
$522,648
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 10/23
Премиальные апартаменты в новом проекте Louvre в самом центре Saadiyat Island! Апартаменты д…
$1,01 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Этаж 5/13
Fahid Beach Terraces — пляжная жизнь на острове, люксовые виды и wellness-инфраструктура.Fah…
$2,55 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 21/37
Renad Tower by Tiger — Современные апартаменты на острове Аль-Рим, Абу-Даби Renad Tower b…
$369,468
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 18/27
The District – элитный жилой комплекс на Reem Island, Абу-Даби Продаются апартаменты, пентх…
$547,323
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 3/13
Апартаменты в новом элитном проекте The Bay Residence 2 на острове Yas Island! Прямо на побе…
$513,671
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 15/33
Sunstone by IMKAN — приморская элегантность и архитектурная гармония на Al Reem Island.Sunst…
$735,693
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/7
Manchester City Residence: lifestyle-недвижимость в сердце Yas Island, Abu Dhabi!Manchester …
$462,899
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Пентхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 7/15
Brabus Island — ультра-роскошный проект на первой линии в Al Raha Beach.Brabus Island — прем…
$1,00 млн
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Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Этаж 15
Waters Edge от Aldar Properties - жилой комплекс, расположенный на Yas Island, Abu Dhabi. Wa…
$153,219
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Квартира 4 комнаты в Al Rahah, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Al Rahah, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 175 м²
Количество этажей 9
Прибрежные квартиры в комплексе Manchester City Residences в Абу-Даби Эти квартиры расположе…
$1,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Квартиры премиум-класса с живописными видами на острове Яс, Абу-Даби Этот современный жилой …
$1,06 млн
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
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Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Начиная с AED 1,050,000 | 75 кв.мManarat Living III – святилище культуры и инновацийManarat …
$285,909
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Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Расстояния до достопримечательностей: Национальный музей Зайеда: 600 м / 7 минут TeamLab: …
$977,772
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Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 128 м²
Этаж 2
Reem Five — это жилой комплекс от SAAS Properties, в котором представлены эксклюзивные дизай…
$629,860
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 20/44
Radiant Wave: современная недвижимость на Al Reem Island, Abu Dhabi!Radiant Wave — многоэтаж…
$508,384
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 2
Квартиры на набережной в комплексе с бассейном на острове Саадият, Абу-Даби Этот эксклюзивны…
$1,16 млн
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Пентхаус 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 217 м²
Этаж 5/10
Sila — современный жилой проект в Masdar City, Абу-Даби с экологичной архитектурой и энергоэ…
$788,165
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 25/50
Radiant Terrace на Reem Island — 50-этажный жилой комплекс с панорамным остеклением и развит…
$381,492
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Этаж 25/50
Radiant Terrace на Reem Island — 50-этажный жилой комплекс с панорамным остеклением и развит…
$1,12 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 15/36
Апартаменты в жилом комплексе Reportage Tower с прекрасным видом на канал Al Marya Island, А…
$1,35 млн
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 3/37
Меблированные квартиры на набережной острова Аль-Рим с рассрочкой платежа Остров Аль-Рим (Al…
$542,214
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Квартира 2 комнаты в Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Abu Al Abyad Island, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 9
💰 ИНВЕСТИЦИИ в ОАЭ от застройщика! Остров Саадият, Абу-Даби. Рассрочка 0% и актуальные цены.…
$630,888
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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