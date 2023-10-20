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Квартиры в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

однокомнатные
11
двухкомнатные
7
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40 объектов найдено
Студия с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€258,799
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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€5,45 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€828,156
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€465,838
Квартира в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€735,506
Квартира в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€418,219
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,19 млн
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 533 м²
Этаж 7/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,98 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€1,45 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€259,091
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€524,408
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€2,50 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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€1,77 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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€1,34 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€453,416
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€408,903
Квартира 1 спальня в Khor Khwair, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Khor Khwair, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Bayviews – премиальный проект от знаменитого государственного застройщика RAK Properties, ра…
€352,342
Квартира 2 спальни в Ras, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Ras, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
#️⃣ Reference No.: IDR-S-4350 🤝 Deal: Sale 🗂️ Category: Apartment 🗺 Area: Ras Al Khaimah …
€404,296
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 17
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€1,09 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 17
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€491,718
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 253 м²
Количество этажей 10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€570,354
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€289,952
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€329,818
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€220,447
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€240,901
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€396,221
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 117 м²
Этаж 8/8
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€363,295
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 8/8
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€267,548
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Готовые апартаменты в эмирате Рас Аль Хайма с рассрочкой платежа на 5 лет, где Вы приобретае…
€199,314
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 9/19
Апартаменты на берегу моря на острове в Рас-эль-Хайме Комплекс Bay Residences расположен …
€258,469

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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