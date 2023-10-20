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Квартиры в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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40 объектов найдено
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Студия с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€258,799
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€5,45 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€828,156
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€465,838
Рекомендовать
Квартира
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€735,506
Рекомендовать
Квартира
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€418,219
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3
3
135 м²
16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,19 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
7
7
533 м²
7/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,98 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€1,45 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€259,091
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€524,408
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€2,50 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€1,77 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€1,34 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€453,416
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€408,903
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Khor Khwair, ОАЭ
1
33 м²
Bayviews – премиальный проект от знаменитого государственного застройщика RAK Properties, ра…
€352,342
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ras, ОАЭ
2
2
155 м²
#️⃣ Reference No.: IDR-S-4350 🤝 Deal: Sale 🗂️ Category: Apartment 🗺 Area: Ras Al Khaimah …
€404,296
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3
149 м²
17
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€1,09 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
1
66 м²
17
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€491,718
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4
253 м²
10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€570,354
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
1
129 м²
10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€289,952
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3
145 м²
10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€329,818
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
1
96 м²
10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€220,447
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
1
105 м²
10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€240,901
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3
113 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€396,221
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3
117 м²
8/8
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€363,295
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
1
88 м²
8/8
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€267,548
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
1
115 м²
Готовые апартаменты в эмирате Рас Аль Хайма с рассрочкой платежа на 5 лет, где Вы приобретае…
€199,314
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
1
82 м²
9/19
Апартаменты на берегу моря на острове в Рас-эль-Хайме Комплекс Bay Residences расположен …
€258,469
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Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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