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Квартиры и апартаменты с бассейном в ОАЭ

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Дубай
2632
Аш-Шарджа
7
Аджман
37
Абу-Даби
854
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363 объекта найдено
Пентхаус 11 комнат в Дубай, ОАЭ
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Пентхаус 11 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 628 м²
Этаж 58/85
Башня S / Ultra-Luxury Ready Living✨ Ультра-люксовый полный этаж 5BR PenthouseШагните в дом,…
$15,09 млн
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Sobha Realty
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
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Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 7/13
STAMN YUNI находится в новом центре Дубая - Jumeirah Garden City. Расположенный между живопи…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
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Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 6/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
TOP TOP
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 3/13
STAMN YUNI находится в новом центре Дубая - Jumeirah Garden City. Расположенный между живопи…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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Квартира 2 комнаты в Ghanadhah, ОАЭ
UP UP
Квартира 2 комнаты
Ghanadhah, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 5/6
Апартаменты с полным видом на море и закатом с террасы Jacob & Co. Beachfront Living, Аль…
$1,14 млн
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/8
Выдающаяся инвестиционная возможность в Azizi Beach Oasis (Mirage 1) в Dubai Studio City.Эта…
$199,343
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 2/10
Роскошные апартаменты площадью 146,9 м.кв. на 2-ом этаже на острове Аль Рим / Al Reem в Абу-…
$763,256
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 6
Eltiera Heights - это первая жилая застройка на островах Джумейра, известная своей тихой эле…
Цена по запросу
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Агентство
Umed properties
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 19 м²
Этаж 42
Элитная большая квартира с инфинити-бассейном на крыше, большой террасой, спортзалом и спа-о…
$3,43 млн
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 7
Потрясающая квартира с комфортными удобствами в курортном стиле, тенистыми зонами отдыха и ж…
$1,34 млн
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 6/8
Beach Oasis by Azizi — это престижный жилой комплекс, расположенный в популярном районе Stud…
$284,029
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 272 м²
Этаж 49/77
Элитная квартира с частной террасой, бесконечным бассейном, спортзалом мирового класса и дос…
$2,66 млн
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 8/46
Жилой комплекс премиум класса расположенный в районе Dubai Motor City, состоит из трех башен…
$316,500
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 7/8
Очаровательная квартира с потрясающим видом на море, бассейном, спортзалом и зонами для йоги…
$692,966
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Квартира 6 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Этаж 14
Необычная прибрежная квартира с потрясающими панорамами, элитными фитнес-инфраструктурами и …
$1,45 млн
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 10
Роскошная квартира с панорамным видом на море, курортными удобствами, частным выходом к пляж…
$485,966
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 3/9
Роскошные апартаменты с 1 спальней на набережной в Mina by Azizi   Ощутите комфорт и э…
$1,17 млн
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Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 5/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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English
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 11/33
ПРОЕКТ - SAAS HILLS Локация -Dubai Science Park Планируемый срок сдачи - IV 2027г  …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Этаж 5/10
Квартира первого класса с ключами с большой террасой, потрясающим бесконечным бассейном и сп…
$1,41 млн
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 446 м²
Этаж 3/45
В самом центре Business Bay рождается архитектурный шедевр, который стирает границы между ав…
$10,51 млн
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж 27
Премиальная квартира с сауной и парными, открытыми газонами для отдыха и зонами для семейных…
$1,16 млн
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Квартира 1 комната в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аджман, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Инвестиция ,которая работает на Вас - в сердце динамичных ОАЭ,в перспективном эмирате Аджман…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 809 м²
Этаж 3/5
Супер уникальная возможность для инвестора  Старт от 111,400$   Высокий потенциал рост…
$231,999
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Квартира 5 комнат в Deira, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 3
Изысканная квартира с обслуживанием консьержа, фитнес-центром, бассейном и зонами отдыха с н…
$819,605
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 20/102
BAYZ 102 от Danube Properties — Воплощение роскоши в Business Bay BAYZ 102 — это жилой не…
$684,671
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 15/33
Jade Tower by Tiger — Современные апартаменты в районе Маджан. Jade Tower by Tiger — это …
$295,574
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Квартира 5 комнат в Business Bay, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 9
Элегантная новопостроенная квартира с потрясающим видом на канал, спортзалом мирового класса…
$1,15 млн
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/17
1BR в Azizi Arian — Стиль и комфорт в сердце Jebel Ali Просторная квартира с 1 спальней в н…
$264,401
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