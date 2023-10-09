ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Жилая
Квартиры
Квартиры с бассейном в ОАЭ
Дубай
2881
Абу-Даби (Эмират)
95
Абу-Даби
93
Sharjah Emirate
39
Рас-эль-Хайма
32
Deira
31
Аджман (эмират)
14
Аджман
13
Аш-Шарджа
12
Показать больше
Показать меньше
Квартира
Очистить
134 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Дубай, ОАЭ
2
90 м²
9/15
Mangrove Residences — уникальный в своем роде проект от Expo City Dubai, расположенный в одн…
€327,919
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с бассейном
Дубай, ОАЭ
2
72 м²
6/49
Damac Bay 2 от Cavalli — это роскошный жилой проект, расположенный в Dubai Harbour, потрясаю…
€846,845
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с бассейном, с тренажерным залом
Дубай, ОАЭ
2
80 м²
6/44
Canal Heights – 2 — новый роскошный проект, возвышающийся на 44 этажей на набережной в сердц…
€590,369
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом
Дубай, ОАЭ
5
257 м²
2/2
Ajmal Makan предлагает два типа впечатляющих комплексов: Sun Island Smart Villas и Blue Bay …
€680,905
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с гаражом, с тренажерным залом
Дубай, ОАЭ
3
189 м²
12/45
Застройщик жилого комплекса — ведущий девелопер Дубая Binghatti Properties. Проект будет рас…
€4,78 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с рестораном
Дубай, ОАЭ
2
63 м²
5/13
Vincitore Volare — это шедевральный комплекс в Арджане, Дубай, который включает в себя роско…
€240,176
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Дубай, ОАЭ
2
82 м²
6/7
Стратегическое сообщение, обеспечивающее беспрепятственный доступ к большому городу и его яр…
€387,930
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с бассейном, с видом на город
Дубай, ОАЭ
2
71 м²
10/30
КВАРТИРЫ D3SIGN QUARTER AT D3 в первом жилом комплексе в районе D3. Dubai Design District (…
€465,193
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с тренажерным залом
Дубай, ОАЭ
2
74 м²
10/18
Преимущества проекта: -Прямой доступ к набережной Dubai Canal -Брендовая отделка апартамен…
€483,327
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
2
80 м²
19/39
Компания Me Do Re Properties DMCC представила жилой комплекс премиум-класса Me Do Re в Jumei…
€420,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
2
148 м²
8/8
Эта квартира в Арьяне с пейзажным бассейном и джакузи, эта резиденция предлагает роскошь и о…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
1
49 м²
5/65
Sobha One — роскошный многофункциональный мегакомплекс от Sobha Realty, который был представ…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
1
70 м²
Вдохновленный своим несравненным расположением с видом на культовый горизонт Дубая и мерцающ…
€289,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
2
72 м²
17/52
Один из ведущих застройщиков Дубая, компания Deyaar, анонсировала запуск фирменного проекта …
€321,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Дубай, ОАЭ
3
79 м²
27/45
EDGE от Select Group был разработан тем же дизайнером, который разработал: Dubai Future M…
€419,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
2
90 м²
9/15
Mangrove Residences — уникальный в своем роде проект от Expo City Dubai, расположенный в одн…
€328,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
1
75 м²
6
Из окон - панорамные виды на Дубайский канал и променад Creek Marina. Роскошная береговая ли…
€396,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
1
870 м²
36/49
Следуйте за ритмом волн, чтобы оказаться в DAMAC Bay by Cavalli, величественном 42-этажном ж…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
2
75 м²
10/19
Компания DarGlobal запустила проект DG1 Living в развивающемся районе Business Bay на берегу…
€433,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
1
992 м²
52
Отель Peninsula продуман до мелочей и стратегически расположен в самом сердце Business Bay. …
€630,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
1
40 м²
2/4
Blue Collection Real Estate рада представить эксклюзивные апартаменты The Community в Motor …
€115,937
Рекомендовать
Квартира с кондиционером, с бассейном, с тренажерным залом
Абу-Даби, ОАЭ
45 м²
Grove Museum Views – это новый элитный жилой комплекс на острове Саадият в Абу-Даби. Апартам…
€233,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море
Дубай, ОАЭ
2
63 м²
1/25
Эксклюзивные апартаменты Park Field в The Dubai Hills Estate. Детали проекта: Cтоимость: 3…
€322,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
6
556 м²
74/83
Детали проекта: Стоимость: 7 099 000 EUR Площадь: 556 кв.м. Количество спален: 5 План оп…
€7,10 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
1
73 м²
3/6
Удобства и Услуги: Тренажерный зал; Крытая парковка; Изысканные рестораны и кафе; Центра…
€403,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
2
165 м²
8
Удобства и Услуги: Велосипедные и беговые дорожки; Игровые детские пространства; Плавател…
€260,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с бассейном
Дубай, ОАЭ
2
140 м²
65
Удобства и Услуги: Бесплатная стоянка и услуги парковщика; Скоростные лифты; Оборудованны…
€441,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
2
48 м²
15/27
Удобства и Услуги: Бассейн; Тренажерный зал на открытом воздухе; Мужская и женская парные…
€408,400
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
2
120 м²
3/6
Удобства и Услуги: Пристань для яхт на 192 причала и яхт-клуб; Изысканные рестораны и кафе…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
3
204 м²
48/59
Удобства и Услуги: Доступ частному пляжу и пляжный клуб Инфинити бассейн Панорамные лифты…
€2,20 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Типы недвижимости в ОАЭ
пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
Параметры недвижимости в ОАЭ
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL