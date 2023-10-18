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12 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Аджман, ОАЭ
1
32 м²
Maryam Island – комплекс аппартаментов с видом на набережную, расположенный в самом центре э…
€99,312
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
1
2
102 м²
12/25
📌Основные характеристики: ✅Тип: 1 спальня ✅Площадь: 102 m² ✅Санузел: 2 ✅Балкон: 1 ✅Ви…
€120,120
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Аджман, ОАЭ
2
1
66 м²
Condor Marina Star Residences Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Дубай Мари…
€440,522
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Квартира 1 комната
Аджман, ОАЭ
1
77 м²
1
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ В Аль Зора – две набережные, которые располаг…
€509,069
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
2
2
89 м²
2/40
Luxurious Life - это Rose Tower! Апартаменты в ОАЭ по сказочной цене! Rose Tower - плати …
€107,006
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
3
2
119 м²
2/40
Luxurious Life - это Rose Tower! Апартаменты в ОАЭ по сказочной цене! Rose Tower - плати…
€140,393
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
2
2
97 м²
2/30
Элитные апартаменты в Аджмане по привлекательной цене со всеми удобствами! • 100% Свободн…
€156,587
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
3
3
145 м²
27/1
CONQUEROR TOWER - ГОРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СКИДКОЙ - скидка более 8 000 долларов! С рассрочкой…
€186,199
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
4
5
181 м²
2/38
Апартаменты 3 спальни на берегу моря с рассрочкой на 7 лет без переплат и первым взносом ВСЕ…
€239,456
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
3
4
142 м²
1/38
Апартаменты на берегу моря в Аджмане с первоклассными удобствами ! Легкий доступ к Шардже …
€200,451
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
3
2
138 м²
12/38
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ в ЖК Oasis Tower 1 от GJ Real Estate в Аджмане ЖИВИ В ДОМЕ МЕЧТ…
€189,489
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
2
1
71 м²
1
Продаются апартаменты различного типа в новом готовом объекте Al Ameera Village напрямую от …
€78,691
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Параметры недвижимости в Аджман, ОАЭ
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