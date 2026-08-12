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Квартиры и апартаменты в Аджмане, ОАЭ

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53 объекта найдено
Квартира в Ajman, ОАЭ
Premium Premium
Квартира
Ajman, ОАЭ
🏗️ Rockhill Tower - это жилая высотка G+26 премиум-класса в Аль-Алии, Аджман, запланированна…
$75,000
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Квартира 2 спальни в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Аджман, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 100 м²
Презентация красиво отремонтированного углового блока на высоком этаже в престижных Корнишск…
$264,131
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Квартира 3 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 9/11
Апартамент в современном комплексе Gateway Porto! С панорамными захватывающими видами на при…
$481,852
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Квартира 2 комнаты в Emirates City, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Emirates City, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 30/45
Апартаменты в роскошном жилом комплексе One 678 Residences в динамично развивающемся районе …
$149,447
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Квартира 1 спальня в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Аджман, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 786 м²
Эта квартира площадью 786 квадратных футов является идеальным выбором для тех, кто ищет комф…
$326,760
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Квартира 1 комната в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аджман, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Инвестиция ,которая работает на Вас - в сердце динамичных ОАЭ,в перспективном эмирате Аджман…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Emirates City, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Emirates City, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 30/45
Апартаменты в роскошном жилом комплексе One 678 Residences в динамично развивающемся районе …
$218,666
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Квартира 3 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Этаж 1/38
Апартаменты на берегу моря в Аджмане с первоклассными удобствами !  Легкий доступ к Шардже …
$211,933
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Квартира 2 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 15/31
Amwaj Tower: прибрежная недвижимость рядом с Ajman Beach!Amwaj Tower — жилой комплекс от GJ …
$274,919
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Квартира 1 спальня в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Аджман, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 076 м²
Эта квартира площадью 1076,28 квадратных футов предлагает щедрую планировку с идеальным бала…
$244,798
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Квартира 3 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 6/13
Canterbury Waterfront — курортная жизнь у моря, панорамные виды и современный комфорт в Al Z…
$315,906
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Квартира 2 спальни в Emirates City, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Emirates City, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 377 м²
Эта квартира площадью 1377 квадратных футов предлагает идеальное сочетание пространства, ком…
$231,455
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Квартира 3 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 15/33
Комфортабельные апартаменты в жилом комплексе Ajman Pearl Tower C1! Множество удобств для ко…
$226,187
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Квартира 3 спальни в Emirates City, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Emirates City, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 796 м²
Шаг в дом, который сочетает в себе пространство, стиль и удобство с этой квартирой площадью …
$303,615
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Студия 1 комната в Аджман, ОАЭ
Студия 1 комната
Аджман, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
🏡 ОАЭ РЕШИТЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — СОГЛАШЕНО до 30%INVESTMENT REAL ESTATE | AJMAN, ОАЭ 🇦🇪Этот…
Цена по запросу
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Студия в Аджман, ОАЭ
Студия
Аджман, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/13
Canterbury Waterfront — курортная жизнь у моря, панорамные виды и современный комфорт в Al Z…
$135,401
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Квартира в Emirates City, ОАЭ
Квартира
Emirates City, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 605 м²
Испытайте идеальное сочетание эффективности и стиля с этой квартирой-студией площадью 605,22…
$107,014
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Квартира 4 комнаты в Emirates City, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Emirates City, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 30/45
Апартаменты в роскошном жилом комплексе One 678 Residences в динамично развивающемся районе …
$306,759
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Квартира 2 спальни в Emirates City, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Emirates City, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 405 м²
Эта квартира площадью 1405,81 кв. футов предлагает идеальный баланс комфорта, стиля и функци…
$201,502
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Квартира 4 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Этаж 15/31
Amwaj Tower: прибрежная недвижимость рядом с Ajman Beach!Amwaj Tower — жилой комплекс от GJ …
$666,181
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Студия в Аджман, ОАЭ
Студия
Аджман, ОАЭ
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$86,000
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Квартира 2 спальни в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Аджман, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 581 м²
Охватывая 1581,52 кв. Фута, эта просторная 2-комнатная квартира с 2 ванными комнатами предла…
$367,605
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Квартира в Аджман, ОАЭ
Квартира
Аджман, ОАЭ
🔥 ОAЭ | Aджман — Orchid Тоwеrs | доступные цeны в Эмирaтах 💎 Такиx цен в OАЭ уже пoчти нe…
$86,000
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Квартира 2 спальни в Emirates City, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Emirates City, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 494 м²
Эта впечатляющая квартира площадью 1494 квадратных футов предлагает идеальное сочетание прос…
$177,540
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Квартира 2 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/13
Canterbury Waterfront — курортная жизнь у моря, панорамные виды и современный комфорт в Al Z…
$218,275
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Квартира 1 спальня в Emirates City, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Emirates City, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 986 м²
Эта красиво оформленная квартира площадью 986,3 кв. Фута предлагает идеальное сочетание комф…
$125,258
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Квартира 3 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/8
Новый жилой проект в Al Ameera Village с удобным расположением! Высокий доход от сдачи в аре…
$183,228
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Квартира 4 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 9/11
Апартамент в современном комплексе Gateway Porto! С панорамными захватывающими видами на при…
$734,952
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Квартира 2 спальни в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Аджман, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 561 м²
Эта квартира площадью 1561,77 квадратных футов представляет собой идеальное сочетание простр…
$352,084
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Квартира 1 спальня в Emirates City, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Emirates City, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 941 м²
Шаг в современный комфорт с этой квартирой площадью 941,52 кв. Фута, предлагая идеальное соч…
$149,765
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Параметры недвижимости в Аджмане, ОАЭ

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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