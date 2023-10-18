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Квартиры в Аджман, ОАЭ

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12 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Аджман, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Maryam Island – комплекс аппартаментов с видом на набережную, расположенный в самом центре э…
€99,312
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 12/25
📌Основные характеристики: ✅Тип: 1 спальня ✅Площадь: 102 m² ✅Санузел: 2 ✅Балкон: 1 ✅Ви…
€120,120
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Condor Marina Star Residences Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Дубай Мари…
€440,522
Квартира 1 комната в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аджман, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ В Аль Зора – две набережные, которые располаг…
€509,069
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/40
Luxurious Life - это Rose Tower! Апартаменты в ОАЭ по сказочной цене! Rose Tower - плати …
€107,006
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/40
Luxurious Life - это Rose Tower! Апартаменты в ОАЭ по сказочной цене! Rose Tower - плати…
€140,393
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/30
Элитные апартаменты в Аджмане по привлекательной цене со всеми удобствами! • 100% Свободн…
€156,587
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 27/1
CONQUEROR TOWER - ГОРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СКИДКОЙ - скидка более 8 000 долларов! С рассрочкой…
€186,199
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 181 м²
Этаж 2/38
Апартаменты 3 спальни на берегу моря с рассрочкой на 7 лет без переплат и первым взносом ВСЕ…
€239,456
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Этаж 1/38
Апартаменты на берегу моря в Аджмане с первоклассными удобствами !  Легкий доступ к Шардже …
€200,451
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 12/38
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ в ЖК Oasis Tower 1 от GJ Real Estate в Аджмане ЖИВИ В ДОМЕ МЕЧТ…
€189,489
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продаются апартаменты различного типа в новом готовом объекте Al Ameera Village напрямую от …
€78,691

Параметры недвижимости в Аджман, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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