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Квартиры и апартаменты в Mina Al arab, ОАЭ

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50 объектов найдено
Квартира в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира
Mina Al arab, ОАЭ
Площадь 14 м²
Роскошное, полностью интегрированное сообщество, которое предлагает лучшие на набережной жиз…
$272,264
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Квартира 2 спальни в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 139 м²
Bay Residences - Южный залив Откройте для себя воплощение роскоши, элегантности и радости в …
$789,536
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Студия 1 комната в Mina Al arab, ОАЭ
Студия 1 комната
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/15
Hayat Residence находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем клас…
$140,000
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RCST RCST
Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 5/15
Hayat Residence находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем клас…
$296,000
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 5/10
Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражаю…
$357,685
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Квартира 2 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5/15
Hayat Residence находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем клас…
$211,000
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Квартира 1 спальня в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Bayviews, также известный как Bayviews Residences, является внеплановым жилым комплексом в М…
$408,113
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 5/11
Современная квартира в проекте EDGE в Рас-эль-Хайма! Для жизни и инвестиций! Высокий доход о…
$498,630
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Квартира в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира
Mina Al arab, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Побалуйте себя спокойным и утонченным опытом работы с нашей студией Retreats в стиле Island …
$266,809
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 7/20
Вид на море| Просторная планировка| Высокая рентабельность при краткосрочной аренде| Жизнь н…
$604,411
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Квартира в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира
Mina Al arab, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Если вы хотите провести день с друзьями или погреться в панорамных сценах из вашего частного…
$204,190
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Квартира 2 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/13
Апартаменты с потрясающим панорамным видом на океан и доступом к пляжу! Пpeкраcнaя кваpтира …
$353,973
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Квартира 2 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 5/10
Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражаю…
$205,145
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Квартира в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира
Mina Al arab, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Кейп-Хайат создан, чтобы легко сочетать элегантность и практичность, предлагая современные у…
$231,418
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Студия в Mina Al arab, ОАЭ
Студия
Mina Al arab, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/19
Современные апартаменты в жилом проекте SKAI в районе Mina Al Arab в Рас-эль-Хайме! Отличная…
$205,740
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Bay Residences - это жилая застройка, которая прекрасно усиливает безмятежное природное окру…
$435,611
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Квартира 2 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 5/19
Современные апартаменты в жилом проекте SKAI в районе Mina Al Arab в Рас-эль-Хайме! Отличная…
$302,940
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 5/10
Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражаю…
$212,509
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 6/14
Шикарный угловой юнит с панорамным видом на море в жилом комплексе Bay Residences от госзаст…
$716,036
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Роскошная квартира в новом комплексе Cape Hayat в Рас-эль-Хайма! Прекрасный вариант для жизн…
$759,452
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Квартира в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира
Mina Al arab, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Кейп-Хайат создан, чтобы легко сочетать элегантность и практичность, предлагая современные у…
$206,915
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Квартира 2 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 3/20
Вид на море| Просторная планировка| Высокая рентабельность при краткосрочной аренде| Жизнь н…
$360,741
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Квартира в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира
Mina Al arab, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Cape Hayat 3 создан, чтобы сочетать элегантность и практичность, предлагая современные удобс…
$231,418
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Квартира 3 спальни в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Bay Residences Central 1 & 2 - Discover the epitome of luxury, elegance, and joy in a place …
$898,509
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Квартира 1 спальня в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Bayviews, также известный как Bayviews Residences, является внеплановым жилым комплексом в М…
$367,547
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Студия 1 комната в Mina Al arab, ОАЭ
Студия 1 комната
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/17
Комплекс Rising Star находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем…
$145,000
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Квартира 1 спальня в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Bay Residences Central 1 & 2 - Discover the epitome of luxury, elegance, and joy in a place …
$381,186
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Этаж 5/10
Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражаю…
$338,245
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Квартира 2 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Роскошная квартира в новом комплексе Cape Hayat в Рас-эль-Хайма! Прекрасный вариант для жизн…
$528,219
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Этаж 8/17
Комплекс Rising Star находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем…
$296,000
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Параметры недвижимости в Mina Al arab, ОАЭ

с видом на море
Недорогая
Элитная
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