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Квартиры и апартаменты с гаражом в ОАЭ

Дубай
12139
Аш-Шарджа
7
Аджман
15
Абу-Даби
1662
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223 объекта найдено
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/62
Fashionz by Danube — Воплощение моды и роскоши в Jumeirah Village Triangle Fashionz by Da…
$368,251
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RCST Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Berkeley Place by Ellington представляет собой элегантное 12-этажное здание, включающее в се…
$391,448
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Квартира 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 168 м²
Этаж 6/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
$1,23 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
ДВУХЭТАЖНАЯ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai Hotel …
$640,317
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
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Пентхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 156 м²
Этаж 9/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
$9,21 млн
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Квартира 3 комнаты в Margham, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Margham, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В MBL RESIDENCE С ВИДОМ НА ДУБАЙ МАРИНУ MBL Residence – представля…
$497,000
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/11
В инновационном районе Масдар Сити представлены современные апартаменты, сочетающие стильный…
$372,295
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1/11
Эти стильные апартаменты расположены в одном из самых популярных жилых комплексов острова Яс…
$527,418
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Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 11/20
Окунитесь в суть привилегированной жизни, где изобилие удовольствий встречает вас на каждом …
$710,288
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Хорошо расположенные апартаменты с частными бассейнами в Дубае Jumeirah Village Circle От…
$814,192
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2/15
На берегу острова Аль-Марджан расположены стильные апартаменты, идеально подходящие для тех,…
$2,01 млн
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Квартира в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Откройте для себя новый уровень прибрежной жизни в уникальном жилом комплексе на острове Син…
$582,116
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом центре Ду…
$803,702
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Аль-Мамзар, Шарджа — это престижный прибрежный район, известный своей спокойной атмосферой, …
$330,206
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Exclusive Opportunity for Savvy Investors: Luxury Twin-Tower Development in Jumeirah Village…
$295,387
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
СТУДИЯ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жилое здание, расп…
$194,592
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/12
В одном из самых оживлённых районов Абу-Даби предлагаются апартаменты в престижном жилом ком…
$1,15 млн
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Площадь 30 м²
Это недавно запущенное жилое здание предлагает современные жилые помещения, созданные для ко…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 13/37
Этот жилой комплекс с видом на канал расположен в самом центре острова Яс. Всего в нескольки…
$694,875
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Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai Hotel & Residence…
$637,866
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 1
Azizi Riviera — это новый масштабный жилой комплекс на берегу кристальной лагуны. Здесь м…
$140,000
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1/12
Эти стильные апартаменты на острове Аль-Марджан сочетают спокойствие прибрежной жизни с преи…
$1,43 млн
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Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/11
Современные апартаменты расположены в новом жилом комплексе в Масдар Сити — одном из самых у…
$279,221
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1/23
В одном из самых престижных районов Рас-эль-Хаймы расположены элегантные апартаменты, сочета…
$1,40 млн
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жи…
$680,983
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
ДВУХЭТАЖНАЯ КВАРТИРА С 2 СПАЛЬНЯМИ SLS HOTELS & RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ SLS Dubai Hotel…
$899,000
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/9
Расположенные в престижном районе Яс-Айленд, эти современные апартаменты объединяют элегантн…
$1,27 млн
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/15
Остров Аль-Марджан — это изысканный курортный район Рас-эль-Хаймы, идеально расположенный на…
$1,24 млн
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