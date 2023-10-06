ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Жилая
Дубай
Квартиры
Квартиры в Дубае, ОАЭ
Jumeirah Lakes Towers
112
Dubai Sports City
107
Jumeirah Village Circle
103
Victory Heights Villages
103
Dubai Media City
101
Nadd Al Hamar
72
Ras Al Khor
72
Palm Jumeirah
70
Dubai Marina
66
Nad Al Sheba
66
Dubai Hills
59
Meydan
58
Al Furjan
55
The Island District
52
Deira
49
Arjan
44
The Walk at Jumeirah Beach Residence
37
DAMAC Hills
33
MBR- Al Merkad
33
Dubai Studio City
15
Показать больше
Показать меньше
Квартира
Очистить
3 568 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Дубай, ОАЭ
1
1
65 м²
5/30
Апартаменты в Дубае 🇦🇪 с видом на гольф-поля в районе Damac Hills Жилой комплекс располож…
€270,234
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
247 м²
Откройте для себя свое идеальное жилье с помощью fäm Properties. Мы рады представить вам эту…
€458,388
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
55 м²
fam Properties с великим удовольствием представляет эту исключительную 1-комнатную угловую к…
€271,925
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
79 м²
Fam Properties рад предложить 1-комнатную квартиру в здании Axis Residence Building One. …
€119,129
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
46 м²
Эта собственность позволит вашей фантазии ожить. Мы гордо предлагаем вам эту простор…
€194,232
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2
2
119 м²
Elite Estates is delighted to offer you this 2 bedroom apartment for Sale in Emaar Beachfron…
€929,348
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
64 м²
fam properties рад предложить вам новую 1-спальную квартиру в комплексе Bayshore at Creek Be…
€462,755
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
43 м²
fam Properties рад представить эту современную единицу, разработанную Damac Properties в сам…
€223,665
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
67 м²
Полностью меблирована Компания Fam Properties представляет квартиру The Nook, окруже…
€269,941
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
93 м²
Fäm Properties с гордостью представляет это прекрасное помещение на высоком этаже в Midtown …
€358,635
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
45 м²
Добро пожаловать в эту изысканную полностью меблированную студию в престижном здании Frankfu…
€115,689
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
62 м²
Fam Properties рад предложить однокомнатную квартиру в престижном жилом комплексе Prive Resi…
€411,338
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1
1
59 м²
Golf Gate at Damac Hills is a premium class development that offers 1 & 2 bedroom luxurious …
€283,968
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1
1
48 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 1 bedroom apartment located at Manchester Tower in …
€218,084
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2
2
130 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 2 bedroom apartment located at Sadaf 1 in Jumeirah …
€673,216
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2
2
105 м²
Luxury Lifestyle in Mohammed Bin Rashid City (MBR) at Sobha Hartland 2. Riverside Crescent B…
€646,168
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2
2
75 м²
The grand boutique development Aykon City Tower C by Damac Properties offer an exclusive fou…
€476,683
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1
1
73 м²
The grand boutique development Aykon City Tower B by Damac Properties offer an exclusive fou…
€413,044
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
1
38 м²
The grand boutique development Aykon City Tower B by Damac Properties offer an exclusive fou…
€271,060
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1
2
56 м²
Damac Canal Heights от De GRISOGONO, лучшая инвестиционная возможность, расположенная в Busi…
€431,114
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2
3
127 м²
Canal Crown is one of the latest high-rise tower by Damac Properties offering premium apartm…
€882,623
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1
2
75 м²
Canal Crown - одна из последних высотных башен от Damac Properties, предлагающая апартаменты…
€552,188
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1
2
75 м²
Canal Crown - одна из последних высотных башен от Damac Properties, предлагающая апартаменты…
€552,188
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
1
37 м²
Canal Crown - одна из последних высотных башен от Damac Properties, предлагающая апартаменты…
€289,647
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
1
37 м²
Canal Crown is one of the latest high-rise tower by Damac Properties offering premium apartm…
€289,647
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3
4
204 м²
Волшебный образ жизни Canal Heights 2 в Business Bay теперь раскрывается Damac Properties. В…
€1,47 млн
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
1
39 м²
Damac Canal Heights от De GRISOGONO, лучшая инвестиционная возможность, расположенная в Busi…
€322,690
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2
3
115 м²
Damac Canal Heights от De GRISOGONO, лучшая инвестиционная возможность, расположенная в Busi…
€882,881
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2
2
99 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 2 bedroom apartment located at Silverene Tower B in…
€654,252
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1
1
67 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 1 bedroom apartment located at Sanibel Tower in Dub…
€445,650
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Типы недвижимости в Дубае
пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL