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Квартиры в Дубае, ОАЭ

Jumeirah Lakes Towers
112
Dubai Sports City
107
Jumeirah Village Circle
103
Victory Heights Villages
103
Dubai Media City
101
Nadd Al Hamar
72
Ras Al Khor
72
Palm Jumeirah
70
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3 568 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/30
Апартаменты в Дубае 🇦🇪 с видом на гольф-поля в районе Damac Hills Жилой комплекс располож…
€270,234
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 247 м²
Откройте для себя свое идеальное жилье с помощью fäm Properties. Мы рады представить вам эту…
€458,388
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 55 м²
fam Properties с великим удовольствием представляет эту исключительную 1-комнатную угловую к…
€271,925
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 79 м²
Fam Properties рад предложить 1-комнатную квартиру в здании Axis Residence Building One. …
€119,129
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 46 м²
Эта собственность позволит вашей фантазии ожить.   Мы гордо предлагаем вам эту простор…
€194,232
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Elite Estates is delighted to offer you this 2 bedroom apartment for Sale in Emaar Beachfron…
€929,348
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 64 м²
fam properties рад предложить вам новую 1-спальную квартиру в комплексе Bayshore at Creek Be…
€462,755
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 43 м²
fam Properties рад представить эту современную единицу, разработанную Damac Properties в сам…
€223,665
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 67 м²
Полностью меблирована   Компания Fam Properties представляет квартиру The Nook, окруже…
€269,941
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 93 м²
Fäm Properties с гордостью представляет это прекрасное помещение на высоком этаже в Midtown …
€358,635
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 45 м²
Добро пожаловать в эту изысканную полностью меблированную студию в престижном здании Frankfu…
€115,689
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 62 м²
Fam Properties рад предложить однокомнатную квартиру в престижном жилом комплексе Prive Resi…
€411,338
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Golf Gate at Damac Hills is a premium class development that offers 1 & 2 bedroom luxurious …
€283,968
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 1 bedroom apartment located at Manchester Tower in …
€218,084
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 2 bedroom apartment located at Sadaf 1 in Jumeirah …
€673,216
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Luxury Lifestyle in Mohammed Bin Rashid City (MBR) at Sobha Hartland 2. Riverside Crescent B…
€646,168
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
The grand boutique development Aykon City Tower C by Damac Properties offer an exclusive fou…
€476,683
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
The grand boutique development Aykon City Tower B by Damac Properties offer an exclusive fou…
€413,044
Квартира 1 ванная в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
The grand boutique development Aykon City Tower B by Damac Properties offer an exclusive fou…
€271,060
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Damac Canal Heights от De GRISOGONO, лучшая инвестиционная возможность, расположенная в Busi…
€431,114
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Canal Crown is one of the latest high-rise tower by Damac Properties offering premium apartm…
€882,623
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Canal Crown - одна из последних высотных башен от Damac Properties, предлагающая апартаменты…
€552,188
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Canal Crown - одна из последних высотных башен от Damac Properties, предлагающая апартаменты…
€552,188
Квартира 1 ванная в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Canal Crown - одна из последних высотных башен от Damac Properties, предлагающая апартаменты…
€289,647
Квартира 1 ванная в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Canal Crown is one of the latest high-rise tower by Damac Properties offering premium apartm…
€289,647
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Волшебный образ жизни Canal Heights 2 в Business Bay теперь раскрывается Damac Properties. В…
€1,47 млн
Квартира 1 ванная в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Damac Canal Heights от De GRISOGONO, лучшая инвестиционная возможность, расположенная в Busi…
€322,690
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Damac Canal Heights от De GRISOGONO, лучшая инвестиционная возможность, расположенная в Busi…
€882,881
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 2 bedroom apartment located at Silverene Tower B in…
€654,252
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 1 bedroom apartment located at Sanibel Tower in Dub…
€445,650

Типы недвижимости в Дубае

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трехкомнатные
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

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с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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