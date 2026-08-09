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Квартиры и апартаменты в Дубае, ОАЭ

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Business Bay
126
Deira
46
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11 619 объектов найдено
Пентхаус 11 комнат в Дубай, ОАЭ
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Пентхаус 11 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 628 м²
Этаж 58/85
Башня S / Ultra-Luxury Ready Living✨ Ультра-люксовый полный этаж 5BR PenthouseШагните в дом,…
$15,09 млн
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Застройщик
Sobha Realty
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
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Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 7/13
STAMN YUNI находится в новом центре Дубая - Jumeirah Garden City. Расположенный между живопи…
Цена по запросу
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Застройщик
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Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
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Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 6/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
TOP TOP
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 3/13
STAMN YUNI находится в новом центре Дубая - Jumeirah Garden City. Расположенный между живопи…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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English
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/8
Выдающаяся инвестиционная возможность в Azizi Beach Oasis (Mirage 1) в Dubai Studio City.Эта…
$199,343
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 8/25
1-комнатная квартира в Azizi Milan – стиль и комфорт в сердце Dubailand Откройте для себя…
$272,483
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 18/25
2-комнатные апартаменты в Azizi Milan — Простор и комфорт в стиле Милана Откройте для себ…
$467,608
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 6
Современные квартиры на продажу в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) – один из самых динами…
$162,421
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 2/20
Инвестиционные квартиры в Дубай Хиллс Эстейт в проекте с обилием зелени Расположенный в Дуба…
$864,768
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 20
Великолепные квартиры с видом на природу в Дубай Хиллс Эстейт Жилой комплекс расположен в Ду…
$892,514
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3/7
South Haven by Samana — жилой комплекс с курортной инфраструктурой в Dubai Industrial City.S…
$422,545
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 83 м²
Количество этажей 8
Современные квартиры на продажу в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) – один из самых динами…
$351,456
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/7
South Haven by Samana — курортный ритм жизни в Dubai Industrial CitySouth Haven by Samana — …
$276,785
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Агентство
DDA Real Estate
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 6
Роскошные студии и квартиры с 2 спальнями во французском стиле в Дубай Саут Жилой район Дуба…
$152,054
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 8
Современные квартиры на продажу в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) – один из самых динами…
$331,803
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 20
Квартиры с бассейном на крыше в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай Джумейра Вилладж Серкл …
$355,944
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 20
Элитные квартиры с видом на гольф-поле в Дубай Хиллс Эстейт Жилой комплекс расположен в Дуба…
$472,848
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этаж 4/6
Современные квартиры с бассейнами в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) стремительно превращ…
$541,058
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 3/6
Современные квартиры с бассейнами в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) стремительно превращ…
$258,888
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 91 м²
Количество этажей 8
Современные квартиры на продажу в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) – один из самых динами…
$402,325
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 6
Современные квартиры с бассейнами в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) стремительно превращ…
$388,332
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 5/20
Великолепные квартиры с видом на природу в Дубай Хиллс Эстейт Жилой комплекс расположен в Ду…
$530,653
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/7
South Haven by Samana — жилой комплекс с курортной инфраструктурой в Dubai Industrial City.S…
$191,891
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Этаж 3/20
Инвестиционные квартиры в Дубай Хиллс Эстейт в проекте с обилием зелени Расположенный в Дуба…
$1,22 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 6
Современные квартиры на продажу в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) – один из самых динами…
$281,069
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Этаж 1/15
Престижные квартиры с видом на поле для гольфа в Дубай Саут Жилой многоквартирный комплекс у…
$1,40 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 20
Квартиры с бассейном на крыше в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай Джумейра Вилладж Серкл …
$522,560
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 20
Квартиры с бассейном на крыше в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай Джумейра Вилладж Серкл …
$796,558
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 6
Роскошные студии и квартиры с 2 спальнями во французском стиле в Дубай Саут Жилой район Дуба…
$290,183
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 20
Элитные квартиры с видом на гольф-поле в Дубай Хиллс Эстейт Жилой комплекс расположен в Дуба…
$691,352
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Типы недвижимости в Дубае

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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