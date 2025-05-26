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Квартиры и апартаменты с садом в ОАЭ

Дубай
12139
Аш-Шарджа
7
Аджман
15
Абу-Даби
1662
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368 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Этаж 3/43
Atlantis The Royal: Ваш Личный Оазис Роскоши На изгибе Пальмы Джумейра, где смелость архи…
$5,39 млн
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 20
Элитный жилой комплекс и отель Dolce Vita с гольф-клубом в самом центре района Arjan, Дубай,…
$290,790
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Пентхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 1 268 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция Raffles penthouses с полем для мини-гольфа и пляжным клубом, Palm J…
$40,78 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 57
Новая высотная резиденция 330 Riverside Crescent рядом с международным аэропортом и центром …
$407,452
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/11
В инновационном районе Масдар Сити представлены современные апартаменты, сочетающие стильный…
$372,295
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 175 м²
Количество этажей 10
Жилой комплекс Riviera II с бассейном и садом недалеко от пляжа и гольф-клуба, в районе MBR …
$566,802
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция Raffles apartments со спа-центром и пляжным клубом, Palm Jumeirah, …
$4,26 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 25
Новая резиденция Luma Park Views с бассейнами, зонами отдыха и коворкингом, JVC, Дубай, ОАЭ …
$302,417
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Квартира 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 7
Площадь 1 626 м²
Количество этажей 4
Живописная резиденция Gems Estates рядом с гольф-клубом, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ Пред…
$6,55 млн
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1/11
Эти стильные апартаменты расположены в одном из самых популярных жилых комплексов острова Яс…
$527,418
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Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2/15
На берегу острова Аль-Марджан расположены стильные апартаменты, идеально подходящие для тех,…
$2,01 млн
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 10
Резиденция Riviera Beach Front на берегу канала недалеко от Бурдж Халифа и Дубай Молл, в рай…
$890,276
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Квартира в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Откройте для себя новый уровень прибрежной жизни в уникальном жилом комплексе на острове Син…
$582,116
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Аль-Мамзар, Шарджа — это престижный прибрежный район, известный своей спокойной атмосферой, …
$330,206
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Exclusive Opportunity for Savvy Investors: Luxury Twin-Tower Development in Jumeirah Village…
$295,387
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/12
В одном из самых оживлённых районов Абу-Даби предлагаются апартаменты в престижном жилом ком…
$1,15 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 19
Большая резиденция Keturah Reserve с бассейнами, садами и бизнес-центром, MBR, Дубай, ОАЭ П…
$1,08 млн
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Квартира 3 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/9
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый вода…
$383,000
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 73
ID D1211 Marina Pinnacle – готовый к заселению жилой комплекс от компании Tiger Group и и…
$351,000
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 474 м²
Количество этажей 13
Элитная резиденция Cavalli Couture на берегу канала, Al Safa, Дубай, ОАЭ Предлагаются экскл…
$5,93 млн
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 13/37
Этот жилой комплекс с видом на канал расположен в самом центре острова Яс. Всего в нескольки…
$694,875
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция Rixos Beach Residence с бассейнами и садами в 50 метрах от пляжа, Dubai Isl…
$274,266
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Этаж 10/43
Atlantis The Royal: Ваш океанический оплот Возвышаясь на 10-м этаже Atlantis The Royal Re…
$18,90 млн
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 11
Новая резиденция Pearl House 2 с бассейном и садом, JVC, Дубай, ОАЭ Предлагаются меблирован…
$173,251
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс таунхаусов Lagoons Malta в элитном районе DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Резиденц…
$823,130
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 11
Новые апартаменты в жилом комплексе с полями для гольфа, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ …
$429,367
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Ду…
$152,714
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 302 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джум…
$764,141
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/10
Azizi Jewel — это современный жилой комплекс, расположенный в динамичном районе Al Furjan, о…
$285,369
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 26
Новая резиденция Canal рядом с яхт-клубом, в районе Business Bay, в центре Дубая, ОАЭ Предл…
$474,969
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