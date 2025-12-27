Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры и апартаменты в Maqawwarah, ОАЭ

Квартира 1 спальня в Maqawwarah, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Maqawwarah, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Mirasol II опирается на спокойную элегантность своей первой главы, предлагая образ жизни на …
$337,652
Квартира 1 спальня в Maqawwarah, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Maqawwarah, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Mirasol II опирается на спокойную элегантность своей первой главы, предлагая образ жизни на …
$541,877
Квартира 1 спальня в Maqawwarah, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Maqawwarah, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Mirasol II опирается на спокойную элегантность своей первой главы, предлагая образ жизни на …
$452,018
Квартира 4 спальни в Maqawwarah, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Maqawwarah, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
Mirasol II опирается на спокойную элегантность своей первой главы, предлагая образ жизни на …
$334,929
Квартира 1 спальня в Maqawwarah, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Maqawwarah, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Mirasol II опирается на спокойную элегантность своей первой главы, предлагая образ жизни на …
$432,957
Квартира 1 спальня в Maqawwarah, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Maqawwarah, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Mirasol II опирается на спокойную элегантность своей первой главы, предлагая образ жизни на …
$234,450
