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Квартиры и апартаменты в Al Rahah, ОАЭ

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Al Rahah, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Al Rahah, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 175 м²
Количество этажей 9
Апартаменты с элитной спортивной инфраструктурой в Аль-Раха, Абу-Даби. Эти апартаменты в рай…
$1,22 млн
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Квартира 1 комната в Al Rahah, ОАЭ
Квартира 1 комната
Al Rahah, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 9
Апартаменты с элитной спортивной инфраструктурой в Аль-Раха, Абу-Даби. Эти апартаменты в рай…
$411,747
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Квартира 3 комнаты в Al Rahah, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Al Rahah, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 9
Апартаменты с элитной спортивной инфраструктурой в Аль-Раха, Абу-Даби. Эти апартаменты в рай…
$843,968
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Параметры недвижимости в Al Rahah, ОАЭ

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