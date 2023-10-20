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Квартиры в Аджман (эмират), ОАЭ

Аджман
17
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18 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Аджман, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Аджман, ОАЭ
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€1,04 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Аджман, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Аджман, ОАЭ
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€532,053
Квартира с видом на море, с видом на горы в Аджман, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Аджман, ОАЭ
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€715,246
Квартира 1 спальня в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Аджман, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Maryam Island – комплекс аппартаментов с видом на набережную, расположенный в самом центре э…
€99,185
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 12/25
📌Основные характеристики: ✅Тип: 1 спальня ✅Площадь: 102 m² ✅Санузел: 2 ✅Балкон: 1 ✅Ви…
€119,966
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Condor Marina Star Residences Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Дубай Мари…
€439,960
Квартира 1 комната в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аджман, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ В Аль Зора – две набережные, которые располаг…
€509,069
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/40
Luxurious Life - это Rose Tower! Апартаменты в ОАЭ по сказочной цене! Rose Tower - плати …
€106,869
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/40
Luxurious Life - это Rose Tower! Апартаменты в ОАЭ по сказочной цене! Rose Tower - плати…
€140,214
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/30
Элитные апартаменты в Аджмане по привлекательной цене со всеми удобствами! • 100% Свободн…
€156,387
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 27/1
CONQUEROR TOWER - ГОРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СКИДКОЙ - скидка более 8 000 долларов! С рассрочкой…
€185,961
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 181 м²
Этаж 2/38
Апартаменты 3 спальни на берегу моря с рассрочкой на 7 лет без переплат и первым взносом ВСЕ…
€239,150
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Этаж 1/38
Апартаменты на берегу моря в Аджмане с первоклассными удобствами !  Легкий доступ к Шардже …
€200,195
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 12/38
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ в ЖК Oasis Tower 1 от GJ Real Estate в Аджмане ЖИВИ В ДОМЕ МЕЧТ…
€189,247
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аджман, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продаются апартаменты различного типа в новом готовом объекте Al Ameera Village напрямую от …
€78,590
Студия 1 комната со стеклопакетами, с кондиционером, с Онлайн-показ в Аджман (эмират), ОАЭ
Студия 1 комната со стеклопакетами, с кондиционером, с Онлайн-показ
Аджман (эмират), ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4/8
Продаются апартаменты различного типа в новом готовом объекте Al Ameera Village напрямую от …
€62,212
Квартира 2 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аджман, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 122 м²
€161,180
Квартира 3 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аджман, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 157 м²
€221,453

Типы недвижимости в Аджман (эмират)

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Аджман (эмират), ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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