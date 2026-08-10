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Квартиры и апартаменты в Аджмане, ОАЭ

;
Аджман
37
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52 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Аджман, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 220 м²
Занятый, центр города Аль-Рашидия 1 - это ручейный дом рыбного рынка Аджман, окруженный набе…
$163,380
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Квартира 2 спальни в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Аджман, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 100 м²
Презентация красиво отремонтированного углового блока на высоком этаже в престижных Корнишск…
$264,131
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Квартира в Emirates City, ОАЭ
Квартира
Emirates City, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 605 м²
Испытайте идеальное сочетание эффективности и стиля с этой квартирой-студией площадью 605,22…
$107,014
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Аджман, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 561 м²
Эта квартира площадью 1561,77 квадратных футов представляет собой идеальное сочетание простр…
$352,084
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Студия в Аджман, ОАЭ
Студия
Аджман, ОАЭ
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$86,000
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Квартира 2 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 15/33
Комфортабельные апартаменты в жилом комплексе Ajman Pearl Tower C1! Множество удобств для ко…
$155,929
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Квартира 4 комнаты в Emirates City, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Emirates City, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 30/45
Апартаменты в роскошном жилом комплексе One 678 Residences в динамично развивающемся районе …
$306,759
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Квартира 4 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Этаж 15/31
Amwaj Tower: прибрежная недвижимость рядом с Ajman Beach!Amwaj Tower — жилой комплекс от GJ …
$666,181
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Квартира 1 спальня в Emirates City, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Emirates City, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 941 м²
Шаг в современный комфорт с этой квартирой площадью 941,52 кв. Фута, предлагая идеальное соч…
$149,765
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Квартира 4 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 9/11
Апартамент в современном комплексе Gateway Porto! С панорамными захватывающими видами на при…
$734,952
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Квартира 3 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 15/33
Комфортабельные апартаменты в жилом комплексе Ajman Pearl Tower C1! Множество удобств для ко…
$226,187
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Квартира 2 спальни в Emirates City, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Emirates City, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 377 м²
Эта квартира площадью 1377 квадратных футов предлагает идеальное сочетание пространства, ком…
$231,455
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Квартира 2 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/13
Canterbury Waterfront — курортная жизнь у моря, панорамные виды и современный комфорт в Al Z…
$218,275
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Квартира 3 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 15/31
Amwaj Tower: прибрежная недвижимость рядом с Ajman Beach!Amwaj Tower — жилой комплекс от GJ …
$424,101
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Квартира 1 спальня в Emirates City, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Emirates City, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 083 м²
Эта квартира площадью 1083,87 кв. Фута предлагает редкое сочетание щедрого пространства, сов…
$171,549
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Квартира 2 спальни в Emirates City, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Emirates City, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 405 м²
Эта квартира площадью 1405,81 кв. футов предлагает идеальный баланс комфорта, стиля и функци…
$201,502
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Квартира 3 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/8
Новый жилой проект в Al Ameera Village с удобным расположением! Высокий доход от сдачи в аре…
$183,228
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Студия в Аджман, ОАЭ
Студия
Аджман, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/13
Canterbury Waterfront — курортная жизнь у моря, панорамные виды и современный комфорт в Al Z…
$135,401
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Квартира 1 спальня в Emirates City, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Emirates City, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 986 м²
Эта красиво оформленная квартира площадью 986,3 кв. Фута предлагает идеальное сочетание комф…
$125,258
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Квартира 2 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 15/31
Amwaj Tower: прибрежная недвижимость рядом с Ajman Beach!Amwaj Tower — жилой комплекс от GJ …
$274,919
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Квартира 2 комнаты в Emirates City, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Emirates City, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 18/35
Rockhill Tower — современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой в районе Al Alia, Адж…
$112,760
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Квартира 1 спальня в Аджман, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Аджман, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 088 м²
Эта квартира площадью 1088,16 квадратных футов переопределяет однокомнатную жизнь с ее щедро…
$223,286
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Квартира 3 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 9/11
Апартамент в современном комплексе Gateway Porto! С панорамными захватывающими видами на при…
$481,852
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Квартира в Аджман, ОАЭ
Квартира
Аджман, ОАЭ
Мастер-сообщество, построенное вокруг большой лагуны с живописными набережными набережных Об…
$140,000
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Umed properties
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Квартира 2 спальни в Emirates City, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Emirates City, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 494 м²
Эта впечатляющая квартира площадью 1494 квадратных футов предлагает идеальное сочетание прос…
$177,540
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Студия в Emirates City, ОАЭ
Студия
Emirates City, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 18/35
Rockhill Tower — современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой в районе Al Alia, Адж…
$74,434
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Квартира 2 комнаты в Emirates City, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Emirates City, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 30/45
Апартаменты в роскошном жилом комплексе One 678 Residences в динамично развивающемся районе …
$149,447
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Квартира 3 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 15/33
Прекрасные апартаменты в жилом комплексе Sky Gardens Tower в районе Emirates City в Аджмане!…
$180,702
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Квартира 3 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 6/13
Canterbury Waterfront — курортная жизнь у моря, панорамные виды и современный комфорт в Al Z…
$315,906
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Квартира 2 спальни в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Аджман, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 581 м²
Охватывая 1581,52 кв. Фута, эта просторная 2-комнатная квартира с 2 ванными комнатами предла…
$367,605
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Типы недвижимости в Аджмане

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однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Аджмане, ОАЭ

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
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Недорогая
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