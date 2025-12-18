Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры и апартаменты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ

Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/5
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Апартаменты в новом жилом комплексе Jacob & Co в райо…
$1,61 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 3/5
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Апартаменты в новом жилом комплексе Jacob & Co в райо…
$816,865
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 3/5
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Апартаменты в новом жилом комплексе Jacob & Co в райо…
$1,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
AdriastarAdriastar
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти