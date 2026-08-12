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Таунхаусы с бассейном в Турции

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5 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Убе, Турция
Таунхаус 5 комнат
Убе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Большой садовый дуплекс планировки 4+1 общей площадью около 170 м², рас…
$389,634
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Таунхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/5
Для аренды Что вы получаете: Дизайнерский комплекс в 350 м от пляжа Клеопатры. Район\пляж:…
$408,942
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Таунхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/20
Что вы получаете: Эксклюзивный дуплекс 3+1 с частным садом — это сочетание комфорта, роскоши…
$332,331
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Таунхаус 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950,000
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