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Таунхаусы в Кемере, Турция

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6 объектов найдено
Таунхаус в Чамьюва, Турция
Таунхаус
Чамьюва, Турция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлена уютная вилла в живописном поселке Чамьюва. Тихое и спокойное место для…
$790,644
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Таунхаус в Чамьюва, Турция
Таунхаус
Чамьюва, Турция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная смежная вилла в курортном поселке в Кемере в Анталии подходит для получения граж…
$538,810
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Таунхаус в Кемер, Турция
Таунхаус
Кемер, Турция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Шикарная вилла расположилась в зеленом месте в Кемере в районе Асланбуджак в Анталии. Асланб…
$1,80 млн
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TekceTekce
Таунхаус в Чамьюва, Турция
Таунхаус
Чамьюва, Турция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию новый комплекс ультрасовременных вилл премиум-класса в живописном…
$1,15 млн
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Таунхаус в Кемер, Турция
Таунхаус
Кемер, Турция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Небольшой комплекс вилл в Кемере в Анталии. Завершение проекта : август 2023. Расстояние …
$755,242
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Таунхаус в Кемер, Турция
Таунхаус
Кемер, Турция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новые готовые смежные виллы планировкой 2+1 и 3+1 расположенные в Кемере/Ас…
$379,596
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