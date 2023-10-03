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Таунхаусы с видом на горы в Турции

Анталья
10
Средиземноморский регион
10
Эгейский регион
8
Sekerhane Mahallesi
5
Аланья
5
Измир
4
Мугла
4
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3 объекта найдено
Таунхаус 6 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением в Ortakoey, Турция
Таунхаус 6 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Ortakoey, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Элитная Каменная Вилла с Видом на Природу в Трабзоне, Мачка. Стильная каменная вилла располо…
€1,14 млн
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Крытой Автостоянкой и Зимним Садом в Районе Дёшемеалты, Алтынкале Виллы ра…
€762,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, в центре города в Конаклы, Турция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Мы с гордостью представляем вам замечательный проект в регионе Конаклы. Это всего в 300 метр…
Цена по запросу

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