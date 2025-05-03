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Таунхаусы в Коньяалты, Турция

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Комплекс был построен одной из ведущих строительных компаний Анталии и региона в 2022 году в…
$363,349
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Таунхаус 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Построенный в 2014 году ведущими строительными компаниями региона, комплекс состоит из 2 бло…
$111,754
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Таунхаус 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Комплекс был построен одной из ведущих строительных компаний региона в 2017 году на участке …
$110,455
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