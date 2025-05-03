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Таунхаусы с террасой в Турции

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11
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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950,000
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Таунхаус 5 комнат в Башакшехир, Турция
Таунхаус 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 3/6
Проект таунхауса 4+1 в Башакшехире Инвестиции и гражданство: подходит для получения турец…
$1,10 млн
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