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Таунхаусы с садом в Турции

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6 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950,000
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Таунхаус 5 комнат в Башакшехир, Турция
Таунхаус 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 4
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В БАХЧЕШЕХИРЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССРОЧКИ С 50% ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПРЕД…
$497,000
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Таунхаус 5 комнат в Башакшехир, Турция
Таунхаус 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 3/6
Проект таунхауса 4+1 в Башакшехире Инвестиции и гражданство: подходит для получения турец…
$1,10 млн
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Таунхаус в Akarca Koyu, Турция
Таунхаус
Akarca Koyu, Турция
Площадь 184 м²
Таунхаус от застройщика в Каргыджаке, Алания. Каргыджак – самый восточный район Алании и, по…
$588,895
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Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Таунхаус в Аланья, Турция
Таунхаус
Аланья, Турция
Площадь 91 м²
Представляем уникальный проект таунхаусов в Алании. Район Конаклы. Комплекс находится в 300 …
$299,613
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська

Параметры недвижимости в Турции

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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