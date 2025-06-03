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Таунхаусы в Муратпаше, Турция

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10 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Проект строится в Ларе, одном из самых элитных районов Анталии, в нескольких минутах ходьбы …
$260,000
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Комплекс был завершен в начале 2023 года, ежемесячный доход от аренды апартаментов с 1 спаль…
$128,751
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
В настоящее время эта квартира является одной из самых доступных в регионе. С точки зрения р…
$77,708
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 8
Комплекс расположен в центре города, в самом сердце Анталии. Комплекс будет завершен в апрел…
$135,000
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Таунхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Квартира находится в шаговой доступности от всех социальных зон. (Школа, рынок, рынок, автоб…
$88,435
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 6
Этот престижный комплекс, построенный в Ларе, одном из самых элитных районов Анталии, будет …
$136,554
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Комплекс был построен в 2020 году в районе Анталии / Муратпаша Гюзелоба. В комплексе; Имеетс…
$108,430
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира расположена в Ларе, одном из самых престижных районов Анталии. С точки зрения распо…
$105,879
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Таунхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Квартира расположена в районе Анталии Чаглаян. С точки зрения расположения, она находится в …
$110,544
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Комплекс был построен в сентябре 2022 года в районе Лара, который считается самым престижным…
$117,121
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