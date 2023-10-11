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Таунхаусы в Башакшехир, Турция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Виллы в комплексе, ориентированном на семью  В комплексе 232 таунхауса с четырьмя спальня…
€544,492
Realting.com
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