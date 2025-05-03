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Таунхаусы в Серике, Турция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Серик, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Сдвоенная меблированная вилла с собственным садом и бассейном в Кадрие Район Кадрие, располо…
$338,898
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