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Таунхаусы в Мугла, Турция

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4 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Видом на Море для Инвестиций в Бодруме, Адабюкю Квартиры с видом на море р…
€1,95 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка в Doerttepe, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка
Doerttepe, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Виллы с Индивидуальным Бассейном и Видом на Озеро и Природу в Бодруме, Дорттепе Сдвоенные ви…
€608,000
Таунхаус в Бодрум, Турция
Таунхаус
Бодрум, Турция
Таунхаусы и виллы в Бодруме
€326,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Bitez, Турция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Bitez, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Комплекс расположен в красивом панорамном месте на берегу уютной бухты Бодрума. Имеет частны…
€345,000

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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