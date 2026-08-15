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Таунхаусы в Аланье, Турция

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35 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Кестель, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$378,077
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Таунхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/20
Что вы получаете: Эксклюзивный дуплекс 3+1 с частным садом — это сочетание комфорта, роскоши…
$332,331
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Таунхаус в Аланья, Турция
Таунхаус
Аланья, Турция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
В престижном районе Тепе города Алании представлена на продажу бюджетная вилла 3+1. Район…
$276,163
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It Is RealtyIt Is Realty
Таунхаус 3 комнаты в Оба, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Комплекс, который строится из 5 блоков и в общей сложности 98 квартир на участке площадью 8.…
$469,920
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Таунхаус 6 комнат в Оба, Турция
Таунхаус 6 комнат
Оба, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Комплекс, который строится из 5 блоков и в общей сложности 98 квартир на участке площадью 8.…
$558,030
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Таунхаус в Каргыджак, Турция
Таунхаус
Каргыджак, Турция
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Этаж 1/3
В живописном районе Каргыджак города Алании на продажу выставлена вилла в три этажа с тремя …
$267,536
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TekceTekce
Таунхаус в Каргыджак, Турция
Таунхаус
Каргыджак, Турция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Шикарная вилла в самом престижном районе Алании, Джикджили! Большая планировка, панорамные о…
$1,83 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Наш новый проект находится в Алании- Конаклы, 300 метрах от моря. Площадь участка 5000 м2. К…
$311,110
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Агентство
Alanya-home
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Таунхаус в Секи, Турция
Таунхаус
Секи, Турция
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
Наш новый проект элитного сегмента в районе Каргыджак, над разработкой которого трудились лу…
$145,239
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Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Таунхаус в Каргыджак, Турция
Таунхаус
Каргыджак, Турция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/3
В прекрасном районе Алании Каргыджак представлена на продажу вилла 3+1 с французским шиком и…
$923,719
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Таунхаус в Аланья, Турция
Таунхаус
Аланья, Турция
Количество спален 8
Площадь 292 м²
Этаж 3/3
Абсолютно новая концепция приватного владения, частная вилла в 2 этажа планировкой 8+1 общей…
$2,09 млн
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Таунхаус 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
ID AL 2047 DOCL   Район: Аланья, Каргыджак   ОБЪЕКТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ   Цена:…
$435,951
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Таунхаус 4 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Просторные апартаменты в престижном районе Теп…
$695,475
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Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/10
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Просторные апартаменты в элитном комплексе Ала…
$344,956
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Таунхаус в Каргыджак, Турция
Таунхаус
Каргыджак, Турция
Количество спален 4
Площадь 238 м²
Этаж 1/2
В самом живописном и ярком районе города Алании Каргыджак стартует эксклюзивный проект компл…
$1,45 млн
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Таунхаус в Аланья, Турция
Таунхаус
Аланья, Турция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Этаж 2/4
Мы рады представить Вам наш новый проект вилл премиум класса. Превосходный вид на побережье …
$1,04 млн
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Таунхаус в Каргыджак, Турция
Таунхаус
Каргыджак, Турция
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Этаж 2/3
Эти виллы расположены в районе Каргыджак, восточный район города Аланьи, расположенный в 16 …
$511,241
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Таунхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Светлый двухуровневый дуплекс с планировкой 2+1 и общей площадью 120 м². К…
$169,214
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Таунхаус в Аланья, Турция
Таунхаус
Аланья, Турция
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
В курортном городе Алания в районе пляжа Инжекум начинается строительство нового коттеджного…
$726,194
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Таунхаус в Каргыджак, Турция
Таунхаус
Каргыджак, Турция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Этаж 2/3
Рады представить вам наш новый прекрасный проект виллы как продолжение серии Nefes. Уникальн…
$1,74 млн
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Таунхаус в Аланья, Турция
Таунхаус
Аланья, Турция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
На продажу выставлены виллы планировки 3+1 на территории жилого охраняемого комплекса в райо…
$580,956
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Таунхаус 4 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Предлагаем вниманию новый проект таунхаусов класса люкс в самом красивом месте Алании с живо…
Цена по запросу
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Таунхаус 3 комнаты в Оба, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Проект представляет собой эксклюзивный роскошный проект в Алании, где встречаются зелень и к…
$341,480
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Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты класса люкс с панорамным видом на …
$360,479
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Таунхаус в Каргыджак, Турция
Таунхаус
Каргыджак, Турция
Количество спален 5
Площадь 315 м²
Этаж 2/3
В зеленом районе Каргыджак города Алании представлена на продажу вилла 5+1. Данная недвиж…
$1,05 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Новый проект таунхаусов класса люкс в самом красивом месте Алании в районе…
$578,635
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Таунхаус в Каргыджак, Турция
Таунхаус
Каргыджак, Турция
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Этаж 2/3
Мы рады представить Вам эксклюзивный проект в зеленом районе Каргыджак города Алании! В окру…
$471,155
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Таунхаус в Аланья, Турция
Таунхаус
Аланья, Турция
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Этаж 1/3
В элитном районе Алании Бекташ на участке в 4000 м2 начинается строительство коттеджного пос…
$685,528
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Таунхаус в Каргыджак, Турция
Таунхаус
Каргыджак, Турция
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
В живописном и горном районе Каргыджак города Алании в прекрасном комплексе выставлена на пр…
$830,766
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