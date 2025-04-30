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Таунхаусы в Аксу, Турция

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7 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 5
Комплекс построен в районе Аксу Алтинтас, одном из самых популярных и новых жилых центров Ан…
$93,697
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Таунхаус 2 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
Комплекс построен в районе Аксу Алтинтас, одном из самых популярных и новых жилых центров Ан…
$97,537
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Таунхаус 2 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Первоначальный взнос 30% и беспроцентная рассрочка на 15 месяцев! Проект расположен в Аксу/…
$101,505
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Таунхаус 2 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Комплекс был построен в Аксу/Алтинтас, инвестиционном районе Анталии. Завершение строительст…
$88,491
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Таунхаус 2 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Комплекс был построен в 2020 году на участке площадью 7 200 м2 в районе Анталии/Кунду. В ком…
$91,094
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Таунхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 5
Комплекс построен в районе Аксу Алтинтас, одном из самых популярных и новых жилых центров Ан…
$124,011
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Таунхаус 2 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Комплекс был построен в Аксу/Алтынташ, инвестиционном районе Анталии. Строительство было зав…
$89,793
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