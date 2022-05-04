Istanbul Maslak Apartment Compound

Почему это свойство؟
Проект Istanbul Maslak Apartments расположен в наиболее известных районах города, с растущей инвестиционной ценностью и предпочтительным местом для инвесторов.
Этот проект соответствует условиям турецкого гражданства, доступным с различными предложениями, с готовым титульным актом.
Окруженный самыми важными автомагистралями, линиями метро и жизненно важными мостами для более легкой и быстрой транспортировки в большом столичном городе.
Существует интеллектуальная система управления с мельчайшими деталями дома и автоматизированная система сбора мусора.
Он имеет широкие окна для очаровательного вида на белградские леса и самые престижные европейские районы Стамбула.
Местонахождение новостройки
Maslak Mahallesi, Турция
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Ilkem Silver - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном районе Мезитли, в 1 км от берега моря.
Мезитли является изюминкой Мерсина. Расположение данного района уникально, так как находится очень близко к чистым пляжам и в то же время недалеко от центра города. Среди местного населения район Мезитли известен как семейный, тихий и спокойный район. Именно в Мезитли расположено большинство частных школ, что является огромным преимуществом.
Инфраструктура:
- Спортзал;
- Сауна;
- Парковка;
- Фитнес-зал;
- Открытый бассейн;
- Детская игровая площадка.
Расстояния:
- Море и пляж: 1 км.
- Аэропорт: 40 км.
- Расстояние до центра Мерсина: 15 км.
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Почему это свойство؟
Он расположен в нескольких минутах ходьбы от Стамбульского водного канала и Стамбульского третьего аэропорта.
Он находится рядом с государственной больницей Басаксехир, одним из крупнейших медицинских городов в мире.
Величайший ботанический сад в Турции и Европе расположен недалеко от жилого комплекса.
Гибкие планы платежей с готовыми документами на право собственности для немедленной доставки, гарантированные турецким правительством.
Это высокая прибыль TAG1 в Басаксехир, новый центр притяжения в Стамбуле.
Я представляю вашему вниманию уникальную квартиру в одном туристическом районе, Кусадаси.
9 кварталов в жилом комплексе, бассейн, спортивный салон, автостоянка, детская площадка и многие другие. Рядом школы, магазины.
Развитая инфраструктура
Люди из разных стран живут в жилом комплексе.
Квартира уникальна
Неповторимый вид на море, город, природу, пейзаж, панорамный вид, который никогда не закроется.
Дом малоэтажный на 4 этаже есть 2 квартиры.
Есть лифт.
Дом был построен в 2019 году.
Подходит для вида на жительство.
Двухуровневая квартира, новая, там еще никто не жил.
Брутто 330 м2
Чистая 270 м2
5 + 1
1 салон с открытой кухней и панорамным видом
5 спален
3 большие ванные комнаты
хорошо организованное укрытие
В квартирах есть природный газ
Квартира выглядит с 3 сторон. С 3-х сторон есть окна, балконы и огромная терраса на втором этаже.
Барбекю можно установить на террасе.
Вы можете перечислить преимущества этой квартиры бесконечно.
Поэтому для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами, подробное видео и другие фотографии отправляются по запросу.