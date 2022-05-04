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Istanbul Maslak Apartment Compound

Maslak Mahallesi, Турция
от
€656,365
;
24
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О комплексе

Почему это свойство؟ Проект Istanbul Maslak Apartments расположен в наиболее известных районах города, с растущей инвестиционной ценностью и предпочтительным местом для инвесторов. Этот проект соответствует условиям турецкого гражданства, доступным с различными предложениями, с готовым титульным актом. Окруженный самыми важными автомагистралями, линиями метро и жизненно важными мостами для более легкой и быстрой транспортировки в большом столичном городе. Существует интеллектуальная система управления с мельчайшими деталями дома и автоматизированная система сбора мусора. Он имеет широкие окна для очаровательного вида на белградские леса и самые престижные европейские районы Стамбула.
Местонахождение новостройки
Maslak Mahallesi, Турция

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Istanbul Maslak Apartment Compound
Maslak Mahallesi, Турция
от
€656,365
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Binaa Investment
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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