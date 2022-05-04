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Kagithane Istanbul Apartments Compound

Maslak Mahallesi, Турция
от
€467,904
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25
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О комплексе

Почему это свойство؟ Географическое положение близко к деловой жизни в центре города, и оно подходит для развлечений вашей семьи недалеко от крупнейших торговых центров Стамбула. Богатые и разнообразные внутренние социальные объекты, подходящие для всех членов семьи. Инвестиции в недвижимость в этом проекте - реальная возможность благодаря близости к Маслаку, Левенту и самым престижным финансовым и деловым центрам. Вы будете соседом природы и будете наслаждаться чистым свежим воздухом и зеленью белградских лесов.
Местонахождение новостройки
Maslak Mahallesi, Турция

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Kagithane Istanbul Apartments Compound
Maslak Mahallesi, Турция
от
€467,904
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Год сдачи 2023
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 45 до 180 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Застройщик
Stay Property
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Жилой комплекс Real estate in Alanya: From the developer
Жилой комплекс Real estate in Alanya: From the developer
Каракокали, Турция
от
€297,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Недвижение в Алании: квартира от застройщик в Обе Жилой комплекс располагется в районе – самом развитом районе Алании. В целом, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в суде, в суде, в суде. Обуви в соответствии с принципом города Жителства за Его Клизость к Центру и Хороши. В централной истории, районные, средние и исторические, каканы и рестораны, как с месной, так и эвропейской. Возле горные состочени отели горского типа, куда любять приездные на истодейские туристы. В Обе часто селяця европейцы. Уже боле 20 лет незащищенных видов от района отдыхайха и погоня. Несоответствие несколько лет, это район популец популярной и у Жителя СНГ. Жилой комплекс находитсья на учистке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых клоков на 72 квартиры.  Расстояние до морья 2,5 км. На територии комплекса находяйская компания, инфраструктура и парковка. ПО ПЕРИМТРУ КОМПЛЕКСА УСТАНОВЛЕНА СЕТЕМА КРУГЛОСУЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, Доступ на Территорию по Код. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собстворено можно сразу зе. В жилом году до сих пор 1, + 1, 1> 1, 2 + 1, 2 + 1, 2 <TAGen>. В дуплексах 3 + 1 и 4 + 1 по всей курье будеет установлема постогрева полов, в квартирах 2 + 1. Инфраструктура комплекса: Сервисный автобус до моей жизни комителье комплекса Летний Бассейн с Аквагорками в Саду Беседки Площадки для барбекю Корт для тенниса, баскетбола, волейбола Детская прощадка Парковка на 62 автомобиля СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зана отдыха Фитнес Салон Кинотеатр Игровая комната для дете Комната для отдыха Фундамент и крёша комплекса имит дополнителюную гидроизоляцию, то бы избежать повятнои вл. Купите квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройчика с первоначальным восносом 40% до юня 2023 года. Менеджеры компании Алании Инвестиции не толок подвидберут да вас видне квари.  
Агентство
KURT GROUP
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Жилой квартал Роскошные квартиры в комплексе Aramis Terrace II
Жилой квартал Роскошные квартиры в комплексе Aramis Terrace II
Ciplakli, Турция
от
€104,200
Потому что цена является фиксированной, включая все сборы, документы, оформление счетчиков воды и электричества.Комплекс Aramis Terrace II расположен в районе Джикчилли, примерно в 1 км от пляжа и примерно в 3 км от центра Алании, в нескольких минутах ходьбы от всего, что вы хотите. Район известен своими зелеными и плодородными полями. Комплекс прекрасно расположился на склоне холма с банановыми плантациями вокруг. Отличная возможность приобрести современные апартаменты с большой террасы в Алании. Aramis Terrace II состоит из 68 апартаментов. Гладкий современный фасад показывает, что это совершенно новый тип квартир для отдыха. Элегантный, продуманный, изящный без компромиссов, с двумя панорамными лифтами. Во всех апартаментах есть большая терраса с потрясающим бассейном, садом и видом на море. Площадь террасы составляет до 130 кв.м. отдельных апартаментов. Каждая квартира была спроектирована индивидуально выбранным архитектором для комфортного и современного проживания. Все квартиры имеют обильный естественный свет с большой алюминиевой раздвижной дверью от пола до вершины. Кухни встроены в гостиную и потрясающую терра Ресепшен5 бассейновДуш и туалет у бассейнаДетский бассейнДжакузиФитнес-салонСаунаКинозалДетская площадкаПлощадка для барбекю2 наружных стеклянных лифта в зданияхАвтомобильная стоянкаКруглосуточная охранаСмотритель.  Кухонные шкафы в белом блеске Встроенная кухонная техника Мраморная столешница Большие стеклянные фасады на террасу из гостиной и спальни Напольное отопление в ванной, прихожей и гостиной Кондиционеры во всех комнатах Электронный сейф.  
Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
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