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  4. Жилой квартал Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yenisey Residence.

Жилой квартал Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yenisey Residence.

Махмутлар, Турция
от
$140,432
BTC
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Описание Описание
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ID: 26224
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Видео квартиры вышлем по запросу.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2 с прямым видом на море в комплексе Yenisey Residence.

Комплекс Yenisey Residence расположен в р-н Махмутлар в 100 метрах от моря, в окружении развитой инфраструктуры - магазины, кафе и рестораны, и всего, что нужно для отдыха и постоянного проживания.

Yenisey Residence - 12-этажное здание, которое состоит из 80 квартир на территории общей площадью 3.458 м2

Окончание строительства - сдан 2018 год.


Инфраструктура:

  • Огороженная благоустроенная территория
  • Ландшафтный сад
  • Рецепция
  • Панорамные лифты
  • Два открытых бассейна
  • Внутренний бассейн
  • Водные горки
  • Сауна
  • Хаммам
  • Фитнес-центр
  • СПА-центр
  • Массажные кабинеты
  • Паровая комната
  • Детская площадка
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Интернет Wi-Fi
  • Спутниковая антенна
  • Генератор
  • Круглосуточная охрана
  • Автостоянка


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

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Жилой квартал Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yenisey Residence.
Махмутлар, Турция
от
$140,432
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