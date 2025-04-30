Жилой квартал Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yenisey Residence.

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Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2 с прямым видом на море в комплексе Yenisey Residence.
Комплекс Yenisey Residence расположен в р-н Махмутлар в 100 метрах от моря, в окружении развитой инфраструктуры - магазины, кафе и рестораны, и всего, что нужно для отдыха и постоянного проживания.
Yenisey Residence - 12-этажное здание, которое состоит из 80 квартир на территории общей площадью 3.458 м2
Окончание строительства - сдан 2018 год.
Инфраструктура:
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