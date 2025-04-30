Резиденция VEGA COZY

Вега Коси в Алании, Район Оба состоит из 2 блоков, 4 этажей и в общей сложности 46 квартир на площади 2,665 м2.

Он включает в себя различные типы квартир: 1+1, 2+1 и 3+1 дуплекс и 3+1 садовый дуплекс.

Дата начала строительства - 14.05.2023, а дата завершения - 30.11.2025

Плоские типы:

1 + 1 = 52-55 м2

2+1 дуплекс = 117 м2

3+1 дуплекс = 198-203 м2

3+1 садовый дуплекс = 150 м2 (+сад 110 м2)

Инфраструктура:

• Наружный / крытый бассейн

• Детская комната

• Фитнес

• Сауна

• Лобби

• Кафе

• Автостоянка

• BBQ

• Шаттл до пляжа

• Генератор

• Камера

• Безопасность

Расстояния:

* 2500 метров до моря

* 100 метров до рынка

* 35 км до аэропорта Газипаша

Первый платеж составляет 50% и рассрочку до июня 2027 года.