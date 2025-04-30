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Резиденция VEGA COZY

Оба, Турция
Цена по запросу
;
24
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ID: 25819
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан

О комплексе

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Вега Коси в Алании, Район Оба состоит из 2 блоков, 4 этажей и в общей сложности 46 квартир на площади 2,665 м2.

Он включает в себя различные типы квартир: 1+1, 2+1 и 3+1 дуплекс и 3+1 садовый дуплекс.

Дата начала строительства - 14.05.2023, а дата завершения - 30.11.2025

Плоские типы:

1 + 1 = 52-55 м2

2+1 дуплекс = 117 м2

3+1 дуплекс = 198-203 м2

3+1 садовый дуплекс = 150 м2 (+сад 110 м2)

Инфраструктура:

• Наружный / крытый бассейн

• Детская комната

• Фитнес

• Сауна

• Лобби

• Кафе

• Автостоянка

• BBQ

• Шаттл до пляжа

• Генератор

• Камера

• Безопасность

Расстояния:

* 2500 метров до моря

* 100 метров до рынка

* 35 км до аэропорта Газипаша

Первый платеж составляет 50% и рассрочку до июня 2027 года.

Местонахождение на карте

Оба, Турция

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Резиденция VEGA COZY
Оба, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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