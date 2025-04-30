Резиденция VEGA COZY

Вега Коси в Алании, Район Оба состоит из 2 блоков, 4 этажей и в общей сложности 46 квартир на площади 2,665 м2.
Он включает в себя различные типы квартир: 1+1, 2+1 и 3+1 дуплекс и 3+1 садовый дуплекс.
Дата начала строительства - 14.05.2023, а дата завершения - 30.11.2025
Плоские типы:
1 + 1 = 52-55 м2
2+1 дуплекс = 117 м2
3+1 дуплекс = 198-203 м2
3+1 садовый дуплекс = 150 м2 (+сад 110 м2)
Инфраструктура:
• Наружный / крытый бассейн
• Детская комната
• Фитнес
• Сауна
• Лобби
• Кафе
• Автостоянка
• BBQ
• Шаттл до пляжа
• Генератор
• Камера
• Безопасность
Расстояния:
* 2500 метров до моря
* 100 метров до рынка
* 35 км до аэропорта Газипаша
Первый платеж составляет 50% и рассрочку до июня 2027 года.