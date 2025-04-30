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Жилой квартал Привлекательные квартиры у моря в Махмутларе, Алания

Махмутлар, Турция
от
$155,888
;
19
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ID: 1035
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Дата обновления: 21.02.2023

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

О комплексе

Апартаменты класса люкс у самого моря в комплексе Yekta Queen в районе Махмутлар, Алания.Уникальный проект от одного из ведущих застройщиков с прекрасной панорамой на море, старинную крепость и Торосские горы. Махмутлар — спокойный тихий район Алании с ухоженными набережными и чистыми пляжами. В пешей доступности вы найдете все, что необходимо для повседневной жизни: продуктовые сетевые магазины, аптеки, пекарни, кафе и рестораны. Множество зеленых детских парков. Выходя из комплекса, пройдя по подземному переходу, вы сразу попадаете на благоустроенный пляж с лежаками, кафе и собственной пристанью. Yekta Queen — отличное место для вашего отдыха всей семьей, а так же будет идеальным местом для постоянного проживания. Встречая рассветы с видом на море на своем балконе, вы обеспечите себе положительные эмоции на весь день. Комплекс продуман до мелочей, начиная от красивой ночной подсветки комплекса и территории, заканчивая инфраструктурой. Есть подземная парковка на 6 машин, места покупаются отдельно. На территории и в квартирах есть свой беспроводной интернет, спутниковое телевидение три-колор. Строение 12 этажное на территории в 2685 м2, 48 апартаментов в блоке разных планировок.С 1,2,3 спальнями размером от 87 м2 до 265 м2. Апартаменты 1+1 с одной спальней, гостиной с кухней американского типа, ванной комнатой и двумя балконами. Апартаменты 2+1 с коридором, двумя спальнями (одна с панорамными окнами), гостиной и кухней американского типа, двумя ванными комнатами и двумя балконами. Пентхаусы 2+1 с коридором, двумя спальнями, двумя ванными комнатами на персом этаже и большой гостиной с кухней американского типа, туалетом и террасой. Пентхаусы 3+1 с коридором, тремя спальнями, тремя ванными комнатами и тремя балконами на первом этаже и большой гостиной с кухней американского типа, туалетом, сауной, джакузи и угловой террасой на втором этаже. Вы и ваши сможете наслаждаться своим комплексом круглый год.  Инфраструктура:открытый бассейн 224 м2детский бассейнзимний подогреваемый бассейнфитнес центрсаунахамам (турецкая баня)детская площадказона для мангаласмотритель комплексаэлектро генераторподземная парковкаохрана 7/24видеонаблюдение.  

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

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Жилой квартал Привлекательные квартиры у моря в Махмутларе, Алания
Махмутлар, Турция
от
$155,888
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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