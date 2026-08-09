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Квартиры с видом на горы в Мерсине, Турция

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Мезитли
684
Эрдемли
425
Акдениз
224
Енишехир
22
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69 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Мерсине, Тедже Новые квартиры в нескол…
$186,985
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Квартира 4 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Этаж 25/25
Стильные квартиры в Мерсине, Енишехир, рядом с социальной инфраструктурой Енишехир в Мерсине…
$447,275
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры в пешей доступности от всей инфраструктуры в Мерсине, Мезитли Мерсин — это од…
$145,038
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 14
Шикарные квартиры рядом с морем в Эрдемли, Мерсин Мерсин, расположенный на побережье Средизе…
$80,141
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 16
Стильные квартиры в шаговой доступности от моря Мерсине, Томюк Томюк — один из самых популяр…
$93,110
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/14
Лучший комплекс! Лучшая цена! 1+1 с мебелью в Марвиста Глория, площадью 72м² за 59 000 € …
$63,061
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 14
Шикарные квартиры рядом с морем в Эрдемли, Мерсин Мерсин, расположенный на побережье Средизе…
$52,266
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 16
Новые квартиры в комплексе с бассейном рядом с морем в Мерсине, Томюк Томюк — один из самых …
$87,291
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 14
Новая недвижимость с видом рядом с пляжем в Мерсине, Эрдемли Новые квартиры в Мерсине находя…
$64,776
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Квартира 1 комната в Эрдемли, Турция
Квартира 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/8
Квартира-студия с развитой инфраструктурой в Томюке, Эрдемли, Мерсин Мерсин – один из самых …
$40,399
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном недалеко от побережья Аяш в Мерсине, Эрдемли Но…
$112,080
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 8
Квартиры в Комплексе с Инвестиционным Потенциалом в Томюке, Мерсин Мерсин – один из ведущих …
$91,111
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Мерсине, Тедже Новые квартиры в нескол…
$151,925
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Квартира 1 комната в Мезитли, Турция
Квартира 1 комната
Мезитли, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсине, Тедже, Мезитли Мерсин — это жемч…
$49,061
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Готовые квартиры для инвестиций в Эрдемли Мерсин – хорошо развитый портовый город на восточн…
$267,647
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 14
Инвестиционные квартиры недалеко от моря в Мерсине, Мезитли Мерсин – один из важнейших торго…
$115,183
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном недалеко от побережья Аяш в Мерсине, Эрдемли Но…
$108,614
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5
Продается уютная и светлая квартира 1+1 в одном из самых восстребованных районов г Мерсина ,…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 14
Стильные квартиры в благоустроенном комплексе в Мерсине, Енишехир Мерсин привлекает внимание…
$166,103
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Квартиры в комплексе с выгодными инвестиционными возможностями в центре Мезитли Мерсин – сре…
$78,552
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 11
Инвестиционные квартиры в Мерсине рядом с объектами социальной инфраструктуры Мерсин – краси…
$84,260
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 14
Готовые квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсине Мерсин – одна из провинций с самой длинн…
$138,905
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 16
Новые квартиры в комплексе с бассейном рядом с морем в Мерсине, Томюк Томюк — один из самых …
$58,194
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 14
Квартиры в комплексе с выгодными инвестиционными возможностями в центре Мезитли Мерсин – сре…
$119,018
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 14
Квартиры с панорамным видом на море в Мезитли, Мерсин Мерсин славится длинным морским побере…
$100,581
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 16
Стильные квартиры в шаговой доступности от моря Мерсине, Томюк Томюк — один из самых популяр…
$64,013
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/13
Квартиры с видом на море и город в Тедже, Мезитли Мерсин продолжает активно развиваться и ст…
$105,186
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Мерсине, Тедже Новые квартиры в нескол…
$87,649
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Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 25/25
Стильные квартиры в Мерсине, Енишехир, рядом с социальной инфраструктурой Енишехир в Мерсине…
$290,183
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 14
Квартиры с 1 спальней с видом на море, город и природу в Мерсине, Томюк Мерсин имеет удобную…
$59,157
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Типы недвижимости в Мерсине

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Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

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