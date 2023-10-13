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Мерсин
Квартиры
Квартиры с видом на горы в Мерсин, Турция
Mezitli
68
Toroslar
64
Erdemli
36
Alsancak Mah
30
Tarsus
11
Yenisehir
9
Квартира
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362 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
3
2
110 м²
5
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Тедже. В пешей дос…
€39,999
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
3
2
100 м²
8/9
Мерсин, район Мезитли (микрорайон Давултепе) Квартира 2+1 Площадь 100 м2 На 8 этаже из 9 …
€74,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Toroslar, Турция
3
61 м²
14
Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Т…
€168,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
3
2
100 м²
6
Продажа квартиры в Турции. Квартира в провинции Мерсин, район Тедже. Квартира продается с ме…
€63,499
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
3
1
90 м²
2
Продажа квартиры в Турции. Провинция Мерсин, район Соли. В пешей доступности сетевые магазин…
€57,449
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
3
2
90 м²
2
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Соли. Вся инфрастр…
€59,999
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
3
2
120 м²
9
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Давултепе. Расстоя…
€52,399
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
74 м²
3/3
Внимание ! Premium комплекс ! 1+1, 2+1, 3+1, Дуплекс, Виллы 1+1 75 метров, с чистовой …
€40,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
2
1
75 м²
2
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Арпачбахшиш. Расст…
€41,699
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
85 м²
10
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Енишехир. Квартира…
€34,799
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
60 м²
1/8
М14 Квартира в русскоговорящем районе Тедже. Квартира планировки 1+1, 45/60м2, 1 высокий эта…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
44 м²
1/15
НСМ-165257 Новый элитная резиденция в Томюке Рады Вам представить новую элитную ре…
€55,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
56 м²
4/22
Квартира от собственника !!!! Срочно!!! ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!!!! Двухкомнатная квартира от с…
€50,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Elvanli, Турция
1
1
39 м²
1/8
Шикарные Квартиры в Проекте Отельного Типа в Мерсине, Томюк Недвижимость находится в Мерсине…
€39,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sariyar, Турция
1
1
45 м²
10
Выгодно Расположенные Квартиры в Проекте в Мерсине. Инвестиционные квартиры расположены в ра…
€39,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
1
1
32 м²
1/13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€39,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mezitli, Турция
3
2
64 м²
14
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мезитли, Мерсин…
€86,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mezitli, Турция
3
2
84 м²
14/14
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мезитли, Мерсин…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
62 м²
1/15
Новый комплекс в Томюке, 400 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Двухкомнат…
€24,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
65 м²
1/15
Спешите забронировать квартиру на берегу моря 1+1 и 2+1 с чистовой отделкой да еще и в Расср…
€24,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
65 м²
1/15
НСМ-162826 Новый комплекс в Томюке Рады Вам представить новый комплекс с собствен…
€48,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
1
1
32 м²
13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€39,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
2
1
47 м²
13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€60,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
65 м²
1/15
НСМ-162835 Новый комплекс в Томюке Представляем Вашему вниманию новый комплекс с …
€49,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
60 м²
1/14
НСМ-133709 Новый инвестиционный комплекс в Томюке Представляем Вашему вниманию нов…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
70 м²
4/10
Новостройка в Мерсине, Чешмели от инвестора. ЦЕНА НИЖЕ РЫНКА!!! Новый комплекс в 200 метрах…
€62,000
2
Рекомендовать
1
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
3
2
155 м²
5/10
Элитный комплекс класса LUX 2+1 Общая 154 м2 Жилая 138 м2 5 этаж из 10 ✅Закрытое сите с…
€158,000
1
Рекомендовать
1
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
60 м²
4/12
НСМ-102804 Квартира от инвестора Новый комплекс в Эрдемли в районе Чешмели Представляе…
€52,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
1
1
43 м²
1/10
Новым комплекс в городе Mersin! Двухкомнатные квартиры 1+1, и студии 1+0 с ВНЖ …
€18,250
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Мерсин, Турция
Проект премиум класса VERDE с обширной инфраструктурой для качественного уровня жизни в Мерс…
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