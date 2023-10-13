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Квартиры с видом на горы в Мерсин, Турция

Mezitli
68
Toroslar
64
Erdemli
36
Alsancak Mah
30
Tarsus
11
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9
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362 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Тедже. В пешей дос…
€39,999
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 8/9
Мерсин, район Мезитли (микрорайон Давултепе) Квартира 2+1 Площадь 100 м2 На 8 этаже из 9 …
€74,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Т…
€168,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6
Продажа квартиры в Турции. Квартира в провинции Мерсин, район Тедже. Квартира продается с ме…
€63,499
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2
Продажа квартиры в Турции. Провинция Мерсин, район Соли. В пешей доступности сетевые магазин…
€57,449
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Соли. Вся инфрастр…
€59,999
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 9
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Давултепе. Расстоя…
€52,399
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/3
Внимание ! Premium комплекс ! 1+1, 2+1, 3+1, Дуплекс, Виллы 1+1 75 метров, с чистовой …
€40,500
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Арпачбахшиш. Расст…
€41,699
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 10
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Енишехир. Квартира…
€34,799
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/8
М14 Квартира в русскоговорящем районе Тедже. Квартира планировки 1+1, 45/60м2, 1 высокий эта…
€65,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/15
НСМ-165257     Новый элитная резиденция в Томюке Рады Вам представить новую элитную ре…
€55,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4/22
Квартира от собственника !!!! Срочно!!! ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!!!!  Двухкомнатная квартира от с…
€50,000
Квартира 1 комната с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Elvanli, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/8
Шикарные Квартиры в Проекте Отельного Типа в Мерсине, Томюк Недвижимость находится в Мерсине…
€39,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Sariyar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sariyar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 10
Выгодно Расположенные Квартиры в Проекте в Мерсине. Инвестиционные квартиры расположены в ра…
€39,000
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€39,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mezitli, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mezitli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мезитли, Мерсин…
€86,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mezitli, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mezitli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 14/14
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мезитли, Мерсин…
€115,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/15
Новый комплекс в Томюке, 400 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Двухкомнат…
€24,500
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/15
Спешите забронировать квартиру на берегу моря 1+1 и 2+1 с чистовой отделкой да еще и в Расср…
€24,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/15
НСМ-162826   Новый комплекс в Томюке Рады Вам представить новый комплекс с собствен…
€48,000
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€39,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€60,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/15
НСМ-162835  Новый комплекс в Томюке Представляем Вашему вниманию новый комплекс с …
€49,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/14
НСМ-133709  Новый инвестиционный комплекс в Томюке Представляем Вашему вниманию нов…
€65,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/10
Новостройка в Мерсине, Чешмели от инвестора. ЦЕНА НИЖЕ РЫНКА!!! Новый комплекс в 200 метрах…
€62,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 5/10
Элитный комплекс класса LUX 2+1 Общая 154 м2 Жилая 138 м2 5 этаж из 10 ✅Закрытое сите с…
€158,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/12
НСМ-102804 Квартира от инвестора Новый комплекс в Эрдемли в районе Чешмели Представляе…
€52,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/10
Новым комплекс в городе Mersin! Двухкомнатные квартиры 1+1, и студии 1+0 с ВНЖ …
€18,250
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мерсин, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мерсин, Турция
Проект премиум класса VERDE с обширной инфраструктурой для качественного уровня жизни в Мерс…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Мерсин

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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