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Квартиры с садом в Мерсине, Турция

Мезитли
571
Акдениз
518
Эрдемли
406
Енишехир
22
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60 объектов найдено
Квартира в Эрдемли, Турция
Квартира
Эрдемли, Турция
Площадь 45 м²
Встречайте жилой комплекс в Мерсине, который обещает жизнь, наполненную удобствами и преимущ…
$59,923
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Квартира 4 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 4 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4
К продаже представлена  квартира планировки 3+1  в набирающем популярность микрорайоне Мерси…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Kizkalesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Kizkalesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 26
Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Тур…
$86,266
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция Проект, состоящий и…
$220,619
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 6/13
Квартира 2+1 (2+2) в Мерсине, Мезитли Прихожая, зал, кухня-столовая, 2 спальни, 2 сан.узл…
$135,198
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/14
Лучший комплекс! Лучшая цена! 1+1 с мебелью в Марвиста Глория, площадью 72м² за 59 000 € …
$63,061
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4
Рады представить Вам квартиры в готовом комплексе  в популярном районе Тедже - один из самых…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Kuzucubelen, Турция
Квартира 4 комнаты
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция Предлагаются просторные комф…
$419,074
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Квартира 2 комнаты в Kizkalesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Kizkalesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 12
Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция Предлагаются апарта…
$106,620
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 11
В новом комплексе с комфортной инфраструктурой и удобным расположением выставлена на продажу…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 16
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция Резиденци…
$92,902
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция Предлагают…
$98,018
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 4
К продаже представлена  квартира 3+1 в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Кварти…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 4
Квартиры в готовом комплексе на выбор! Томюк - молодой и активно развивающийся район Томюк с…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1
Собственником выставлены на продажу квартиры в резиденции с полной инфраструктурой и отличны…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 10
Отличное предложение для соискателей просторной квартиры в комплексе с бассейном и удачной л…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 3
Если при выборе квартиры для Вас важна близость к морю и наличие хорошей инфраструктуры в ко…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 13
В новом комплексе с комфортной инфраструктурой и удобным расположением выставлена на продажу…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 9
В одном из самых востребованных районов Мерсина – Тедже, сдан в эксплуатацию новый жилой ком…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 14
ID MR 1207  СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Квартиры 1+1 со скидкой 20% в Эрдемли, Томюк. Пре…
$66,920
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Полным ходом идет строительство нового масштабного проекта с отельной инфраструктурой, котор…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция Проект, …
$79,062
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Квартира 4 комнаты в Тарсус, Турция
Квартира 4 комнаты
Тарсус, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 15
Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция Жилой комплекс на …
$97,811
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Квартира 2 комнаты в Kizkalesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Kizkalesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 24
Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция Предл…
$98,141
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию уникальный проект масштабного жилого комплекса в одном из центр…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4
Хотим вам представить новый проект  в микрорайоне Давултепе от известного застройщика. В ква…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Мезитли, Турция
Квартира 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 10/11
Квартира 4+1, Мерсин, Мезитли под ВНЖ Подходит под ВНЖ (200.000 $ можно показать в Тапу) …
$227,933
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Квартира 3 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4
К продаже представлена меблированная квартира 2+1 в историческом районе Мерсина, Кызкалеси. …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Kuzucubelen, Турция
Квартира 2 комнаты
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 13
Жилой комплекс с фитнес-залом, сауной, бассейном, 600 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турци…
$70,642
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4
Жилой комплекс состоит из трех 15-этажных блоков с фасадом в современном стиле, расположенны…
Цена по запросу
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