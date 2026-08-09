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Квартиры-студии в Мерсине, Турция

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Эрдемли
5
Акдениз
4
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12 объектов найдено
Студия 2 комнаты в Средиземноморский регион, Турция
Студия 2 комнаты
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
$42,323
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Студия 1 комната в Эрдемли, Турция
Студия 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Современный ЖК, состоящий из одного 10-и этажного блока в 350 метрах в районе  Эрдемли. В…
$44,562
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Студия 1 комната в Эрдемли, Турция
Студия 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/8
Студия в СПА‑комплексе Ilkem Rio 1 Предлагаем к покупке студию на 4‑м этаже в новом жилом…
$46,077
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LDV InvestLDV Invest
Студия 1 комната в Мезитли, Турция
Студия 1 комната
Мезитли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Новый жилой комплекс класса люкс, расположен в районе Томюк/ Мерсин, в 550 метрах от прекрас…
$48,912
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Студия 1 комната в Акдениз, Турция
Студия 1 комната
Акдениз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/11
Пассивный доход в Турции! 1-комнатная квартира в Мерсине за 3300K$   💰 10% годовых с а…
$43,236
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Студия 1 комната в Эрдемли, Турция
Студия 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 7/10
Студия в комплексе Sun Maria Beach Видео квартир вышлем по запросу. Квартира студия с га…
$41,351
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Студия 1 комната в Акдениз, Турция
Студия 1 комната
Акдениз, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 13
Комплекс состоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до моря Турция, Мерсин Окончание строительс…
$38,405
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Студия 1 комната в Акдениз, Турция
Студия 1 комната
Акдениз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 11
ПРАЙС-ЛИСТ 50% НАЛИЧНЫМИ-РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ 1+0-52м2 от 42.000 € Характеристик…
$44,928
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Студия 1 комната в Elvanli, Турция
Студия 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/9
Новый комплекс в Томюке, Мерсин Комплекс состоит из 2 блоков на 9 этажей земин кат + 8 эта…
$42,931
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Студия в Средиземноморский регион, Турция
Студия
Средиземноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/9
Состоит из 2 блоков по 0 (входной этаж) + 8 этажей. Всего 512 квартир, построенных на зем…
$43,822
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Студия 1 комната в Эрдемли, Турция
Студия 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 8
Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем в…
$41,719
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Студия 1 комната в Акдениз, Турция
Студия 1 комната
Акдениз, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5
Супер-цена от 32.000 € Цена ниже общего уровня по рынку Мерсина, успевайте! ⠀ Комнат 0+1,…
$35,218
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Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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