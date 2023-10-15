Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Мерсин
  5. Студии

Квартиры-студии в Мерсин, Турция

Toroslar
3
Студия В архив
Очистить
22 объекта найдено
Студия 1 спальня с парковкой, с балконом, с Lift в Мерсин, Турция
Студия 1 спальня с парковкой, с балконом, с Lift
Мерсин, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
О проекте: ЖК находится в районе Эрдемли города Мерсина. Это комплекс отельного типа со всей…
€34,500
Студия 1 спальня с парковкой, с балконом, с Lift в Мерсин, Турция
Студия 1 спальня с парковкой, с балконом, с Lift
Мерсин, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
О проекте: находится в районе Мезитли (мкрн Тедже) Мерсина и состоит из одного блока в 13 эт…
€36,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/10
Новым комплекс в городе Mersin! Двухкомнатные квартиры 1+1, и студии 1+0 с ВНЖ …
€18,250
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 13
Комплекс состоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до моря Турция, Мерсин Окончание строительс…
€36,000
Студия 1 комната в Мерсин, Турция
Студия 1 комната
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/13
Квартира 1+0 на берегу Средиземного моря! Спешите забронировать проект 2025 года 1+0 и 1+…
€18,000
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Yalinayak, Турция
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
НОВЫЙ ПРОЕКТ!!!! Успейте забронировать до повышения ЦЕН!!!! Это полноценная квартира п…
€19,500
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Yalinayak, Турция
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Yalinayak, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 10
1+0 18250 Евро-50% первого взноса 1+1 31500 Евро-50% первого взноса Далее рассрочка бе…
€18,250
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с центральным отоплением в Мерсин, Турция
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/11
Расположенный в популярном районе Тедже, на расстояние 400 метров от бирюзовых волн Средизем…
€46,200
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Mut, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/12
Планировки квартир: Студия 1+0, площадью 43 м2 Информация о квартирах: Чист…
€43,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мерсин, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/11
новый комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в Эрдемли, район Каргипинари, на…
€39,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
НОВЫЙ ПРОЕКТ Это полноценная квартира площадью 41 м находящаяся рядом с средиземным морем…
€19,500
Студия 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Elvanli, Турция
Студия 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Elvanli, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
О проекте: новый инвестиционный проект на старте продаж, полностью оборудован и укомплектова…
€39,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/11
ДАТА НАЧАЛА: 25.08.2023 года ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.12.2024 года Студии 43 М2 Общая площад…
€43,000
Студия 1 ванная в Мерсин, Турция
Студия 1 ванная
Мерсин, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/9
Состоит из 2 блоков по 0 (входной этаж) + 8 этажей. Всего 512 квартир, построенных на зем…
€39,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с видом на горы в Мерсин, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с видом на горы
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/8
Возможна рассрочка на 20 месяцев Такого проекта еще не было!  Срок сдачи: июнь 2025г. …
€30,875
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/8
Новый инвестиционный комплекс в Томюке Рады Вам представить новый инвестиционный комплекс…
€39,000
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Начинается строительство комплекса в районе Тедже. Комплекс будет состоять из одного 11-ми э…
€49,000
Студия 1 комната в Мерсин, Турция
Студия 1 комната
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5
Супер-цена от 32.000 € Цена ниже общего уровня по рынку Мерсина, успевайте! ⠀ Комнат 0+1,…
€32,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Mut, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/11
Это полноценная квартира площадью 43 м находящаяся на берегу средиземного моря!!!!! Море, дв…
€22,500
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мерсин, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/11
Новый элитный комплекс с собственной полной инфраструктурой. Расположенный в популярном райо…
€33,250
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море в Mut, Турция
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Mut, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/8
Возможна расрочка платежа на 20 месяцев Новый инвестиционный комплекс в Томюке Предста…
€35,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Elvanli, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Elvanli, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/9
Новый комплекс в Томюке, Мерсин Комплекс состоит из 2 блоков на 9 этажей земин кат + 8 эта…
€39,000

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти