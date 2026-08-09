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Пентхаусы в Мерсине, Турция

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Эрдемли
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3 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 15
Шикарные квартиры в отличном проекте в Мерсине, Томюк В последние годы Мерсин является одним…
$87,539
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Пентхаус 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 15
Шикарные квартиры в отличном проекте в Мерсине, Томюк В последние годы Мерсин является одним…
$125,550
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Пентхаус 4 комнаты в Эрдемли, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
Количество этажей 9
Новые квартиры в шаговой доступности от моря в Мерсине, Арпачбахшиш Эти стильные квартиры в …
$205,382
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Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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