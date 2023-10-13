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Пентхаусы в Мерсин, Турция

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3 объекта найдено
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Elvanli, Турция
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Elvanli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 15
Элегантные квартиры в Мерсине Тёмюк в выдающемся жилом проекте В Мерсине наблюдается значите…
€73,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Elvanli, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Elvanli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 15
Элегантные квартиры в Мерсине Тёмюк в выдающемся жилом проекте В Мерсине наблюдается значите…
€106,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mezitli, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mezitli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 14/14
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мезитли, Мерсин…
€115,000

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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