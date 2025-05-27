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Квартиры с гаражом в Мерсине, Турция

Мезитли
803
Акдениз
519
Эрдемли
403
Енишехир
22
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 14
Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем в…
$63,173
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/7
Our apartment is ready to move in: Located on the 1st floor of a 7-story building. D…
$45,350
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 14
Расположен в г. Мерсин, р-н Мезетли, мкр. Тедже Квартиры планировками 1+1 и 2+1 Цены 1+1…
$82,367
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с видом на горы
с видом на море
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