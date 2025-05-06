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Квартиры с террасой в Мерсине, Турция

Мезитли
571
Акдениз
518
Эрдемли
406
Енишехир
22
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29 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Kizkalesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Kizkalesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 26
Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Тур…
$86,266
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция Проект, состоящий и…
$220,619
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Квартира 4 комнаты в Kuzucubelen, Турция
Квартира 4 комнаты
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция Предлагаются просторные комф…
$419,074
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Квартира 2 комнаты в Kizkalesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Kizkalesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 12
Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция Предлагаются апарта…
$106,620
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 16
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция Резиденци…
$92,902
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция Предлагают…
$98,018
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 14
ID MR 1207  СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Квартиры 1+1 со скидкой 20% в Эрдемли, Томюк. Пре…
$66,920
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Квартира 3 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция Проект, …
$79,062
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Квартира 4 комнаты в Тарсус, Турция
Квартира 4 комнаты
Тарсус, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 15
Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция Жилой комплекс на …
$97,811
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Квартира 2 комнаты в Kizkalesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Kizkalesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 24
Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция Предл…
$98,141
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/12
Квартира 2+1 рядом с прекрасным пляжем, Каргыпынары, Мерсин Этаж -3 (фактический 4-й), Этаж…
$88,001
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Квартира 2 комнаты в Kuzucubelen, Турция
Квартира 2 комнаты
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 13
Жилой комплекс с фитнес-залом, сауной, бассейном, 600 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турци…
$70,642
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 14
Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин,…
$73,902
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 15
ID MR 1229 Новый жилой комплекс с удобной инфраструктурой. Представляем вашему внимани…
$82,031
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Квартира 1 комната в Эрдемли, Турция
Квартира 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до м…
$42,385
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Квартира 2 комнаты в Kuzucubelen, Турция
Квартира 2 комнаты
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция На участке располож…
$89,117
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Квартира 2 комнаты в Insu, Турция
Квартира 2 комнаты
Insu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 12
Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция В…
$83,683
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 10
ID MR 1220  Квартиры в жилом комплексе в Эрдемли, Кохахасанлы. Готовый проект с рассрочко…
$71,237
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция Проект…
$85,857
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Квартира 2 комнаты в Тарсус, Турция
Квартира 2 комнаты
Тарсус, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 15
Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерси…
$57,600
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 15
ID MR 1228 Продажа квартир в 350-м от моря в Мерсин / Тёмюк Предлагаем вашему вниманию…
$85,269
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Квартира 6 комнат в Kuzucubelen, Турция
Квартира 6 комнат
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 175 м²
Количество этажей 18
Элитные апартаменты в центре райрона Мезитли, Мерсин, Турция Проект, состоящий из 2 блоков.…
$315,170
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/11
Квартира 1+1 с гардеробной, Чешмели, Мерсин Новый комплекс в 400 метрах от моря Два блока …
$56,240
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Квартира 3 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 14
ID MR 1174  Квартира 2+1 со скидкой 5% в районе Мезитли, Мерсин Предлагаем на продажу …
$87,428
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Квартира 3 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Т…
$174,768
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция …
$116,512
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/13
Мерсин, Мезитли, Мендерес махалеси, р-н Соли     Обжитой район с инфраструктурой     Расст…
$112,822
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 16
Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турц…
$59,774
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 15
Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, …
$74,989
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Типы недвижимости в Мерсине

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Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

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