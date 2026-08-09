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Квартиры с бассейном в Мерсине, Турция

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Мезитли
684
Эрдемли
425
Акдениз
224
Енишехир
22
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18 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
UP UP
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/14
Lavinya Concept – современный жилой комплекс, состоящий из 3 блоков 14 этажей. Расположенный…
$171,023
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/14
Лучший комплекс! Лучшая цена! 1+1 с мебелью в Марвиста Глория, площадью 72м² за 59 000 € …
$63,061
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 10/14
Квартира 1+1 площадью 62 кв.м. на 10 этаже в новом жилом комплексе в курортном поселке Коджа…
$46,623
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Акдениз, Турция
Квартира 1 комната
Акдениз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/8
Курорт Living & Smart Investment, Мерсин📍 Томук / Эрдемли / МерсинВсего в 520 метрах от моря…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5
Продается уютная и светлая квартира 1+1 в одном из самых восстребованных районов г Мерсина ,…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 1 комната
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/11
🇹🇷 Студия у мopя в Mepcинe — курортный рaйон Kаpгыпынаpы 🌊 Песчаный пляж • готовый дoм • пo…
$43,740
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/8
Элегантность Жилой комплексМерсин / Эрдемли / ТомукОбщие характеристикиСтроительные блоки с …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7/8
Апартаменты 1+1 площадью 60 кв.м. на 7-ом этаже в готовом жилом комплексе в районе Мерсина. …
$78,558
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/15
VEGAS Жилой комплексЭрдемли / Томук500 метров до моряОсобенности интерьераПодвесные потолкиВ…
Цена по запросу
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Квартира в Эрдемли, Турция
Квартира
Эрдемли, Турция
Площадь 65 м²
Квартиры в  жилом комплексе подойдут как для сдачи в аренду, так и для личного пользования. …
$38,227
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Агентство
Елена Бировчак
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/11
О комплексе Новостройка в Мерсине, Чешмели Новый комплекс в 300 метрах от моря Квартиры…
$63,810
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Квартира 3 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 14
ID MR 1174  Квартира 2+1 со скидкой 5% в районе Мезитли, Мерсин Предлагаем на продажу …
$87,428
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 10
ID MR 1220  Квартиры в жилом комплексе в Эрдемли, Кохахасанлы. Готовый проект с рассрочко…
$71,237
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 14
ID MR 1207  СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Квартиры 1+1 со скидкой 20% в Эрдемли, Томюк. Пре…
$66,920
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/7
Квартира готова к переезду:Расположен на 1-м этаже 7-этажного здания.Из-за разницы в уровне …
$45,350
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/14
ЖК "MARVISTA GLORIA" Лучшая цена! ❗️ 1+1 с мебелью в Марвиста Глория площадью 72м² …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 15
ID MR 1229 Новый жилой комплекс с удобной инфраструктурой. Представляем вашему внимани…
$82,031
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 15
ID MR 1228 Продажа квартир в 350-м от моря в Мерсин / Тёмюк Предлагаем вашему вниманию…
$85,269
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Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

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